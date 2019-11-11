Son Dakika Haberleri: "Benim Ülkem Türkiye" yarışmasını kazananları 16 Kasım'da ödüllerini alacak
Son Dakika Güncel 'Benim Ülkem Türkiye' yarışmasını kazananları 16 Kasım'da ödüllerini alacak

"Benim Ülkem Türkiye" yarışmasını kazananları 16 Kasım'da ödüllerini alacak

6 saat önce

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından "Benim Ülkem Türkiye" kısa film, şiir ve hikaye yarışmasını kazananları, 16 Kasım'da yapılacak törenle ödüllerini alacak.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından "Benim Ülkem Türkiye" kısa film, şiir ve hikaye yarışmasını kazananları, 16 Kasım'da yapılacak törenle ödüllerini alacak.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışma, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü ve Bahçelievler Belediyesi sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

"Barış" temasıyla gerçekleşecek etkinliğe katılacak öğrenciler, kısa film, şiir ve hikaye dallarındaki eserleriyle başvuruda bulunabilecek.

Oyuncu, yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, yazar ve akademisyen Dr. Yusuf Kaplan, AA Kültür Sanat Haberleri Editörü Bünyamin Yılmaz, yapımcı Muhammet Uyar ve yönetmen Recep Köse "Kısa film" kategorisinde, yazarlar Ali Haydar Haksal, İsmail Demirel ve Osman Koca "Hikaye" kategorisinde, şairler Nurettin Durman, Seyfettin Ünlü ve Serdar Kacır ise "Şiir" kategorisinde jüri olarak görev yapacak.

Etkinlik, Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrencilerin kültür, sanat ve edebiyat dünyasına katkı sağlamasını amaçlıyor.

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:38 Kaynak: AA
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