Benimde Mesleğim Var" Projesi

Babaeski Romanlar Dayanışma ve Yardımlaşma Kültür Derneğince "Benimde Mesleğim Var" projesi kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Babaeski Romanlar Dayanışma ve Yardımlaşma Kültür Derneğince "Benimde Mesleğim Var" projesi kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi.



Kırklareli Caddesinde gerçekleştirilen etkinlikte, 60 vişne ve kiraz fidanı dikildi.





Babaeski Romanlar Dayanışma ve Yardımlaşma Kültür Derneği Başkanı İbrahim Zünbül, burada yaptığı konuşmada, etkinlik ile her katılımcının dikili bir fidanı olduğunu söyledi.





Projenin geçen yıl başladığını anımsatan Zünbül, projeye destek olan herkese teşekkür etti.



Etkinliğe, Belediye Başkanı Abdullah Hacı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şafak Memi ile dernek üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! Bakan Albayrak: Yüksek Gıda Fiyatlarıyla İlgili Bazı Adımlar Atılacak

HDP, 4'ü Büyükşehir 8 İlde Adayını Açıkladı

Son Dakika! Fransa'nın 24 Nisan'ı 'Ermeni Soykırımını Anma Günü' İlan Etmesine İlk Tepki: Şiddetle Kınıyoruz

Dadaş Mucit'in Geliştirdiği Cihaz ile Elektrik Faturalarında Yüzde 25 Tasarruf Sağlanacak