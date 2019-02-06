Son Dakika Haberleri: Benimde Mesleğim Var" Projesi

Benimde Mesleğim Var" Projesi

56 dakika önce

Babaeski Romanlar Dayanışma ve Yardımlaşma Kültür Derneğince "Benimde Mesleğim Var" projesi kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Benimde Mesleğim Var
Babaeski Romanlar Dayanışma ve Yardımlaşma Kültür Derneğince "Benimde Mesleğim Var" projesi kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Kırklareli Caddesinde gerçekleştirilen etkinlikte, 60 vişne ve kiraz fidanı dikildi.


Babaeski Romanlar Dayanışma ve Yardımlaşma Kültür Derneği Başkanı İbrahim Zünbül, burada yaptığı konuşmada, etkinlik ile her katılımcının dikili bir fidanı olduğunu söyledi.


Projenin geçen yıl başladığını anımsatan Zünbül, projeye destek olan herkese teşekkür etti.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Abdullah Hacı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şafak Memi ile dernek üyeleri ve muhtarlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:13 Kaynak: AA

Kırklareli, Babaeski, Güncel
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