Son Dakika Haberleri: Benimle Bir Gün | Spor, Alışveriş, Basketbol Maçı

Benimle Bir Gün | Spor, Alışveriş, Basketbol Maçı

1 saat önce

Merhabaa, benimle bir gün videosu ile karşınızdayım. Spora gittim basket maçına gittim evde video çektim. Umarım keyifle izlersiniz-----------------------------------------------------------

Merhabaa, benimle bir gün videosu ile karşınızdayım. Spora gittim basket maçına gittim evde video çektim. Umarım keyifle izlersiniz

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:00 Kaynak: Youtube

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