Benimle Bir Gün | Spor, Alışveriş, Basketbol Maçı
1 saat önce
Merhabaa, benimle bir gün videosu ile karşınızdayım. Spora gittim basket maçına gittim evde video çektim. Umarım keyifle izlersiniz-----------------------------------------------------------
Merhabaa, benimle bir gün videosu ile karşınızdayım. Spora gittim basket maçına gittim evde video çektim. Umarım keyifle izlersiniz
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:00 Kaynak: Youtube
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