Benimle Düğüne Hazırlanın!

Aslı Özdel bebişimin düğününe giderken yaptığım bu makyajı çok sevmiştiniz, o yüzden ben de size bir video hazırlayayım dedim!

Aslı Özdel bebişimin düğününe giderken yaptığım bu makyajı çok sevmiştiniz, o yüzden ben de size bir video hazırlayayım dedim!

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