Benimle Düğüne Hazırlanın!
18 dakika önce
Aslı Özdel bebişimin düğününe giderken yaptığım bu makyajı çok sevmiştiniz, o yüzden ben de size bir video hazırlayayım dedim!
Aslı Özdel bebişimin düğününe giderken yaptığım bu makyajı çok sevmiştiniz, o yüzden ben de size bir video hazırlayayım dedim!
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:46 Kaynak: Youtube
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