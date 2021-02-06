Benimle keyif yapıp onunla dolaşıyordu! Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk'la olan ilişkisini anlattı - Son Dakika

Benimle keyif yapıp onunla dolaşıyordu! Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk'la olan ilişkisini anlattı

06.02.2021 07:37
Benimle keyif yapıp onunla dolaşıyordu! Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk'la olan ilişkisini anlattı, System.String[]

10 YIL ÖNCE ORTAYA ÇIKTIKarolin Fişekçi'nin adı ilk kez 2011'in aralık ayında Orhan Pamuk'la yan yana çekilmiş fotoğrafının ortaya çıkmasıyla duyulmuştu.

10 YIL ÖNCE ORTAYA ÇIKTI

Karolin Fişekçi'nin adı ilk kez 2011'in aralık ayında Orhan Pamuk'la yan yana çekilmiş fotoğrafının ortaya çıkmasıyla duyulmuştu. Fişekçi o günden sonra basına yaptığı açıklamalarla gündemden düşmedi, Pamuk ise ilişki iddiasını reddetti. Karolin Fişekçi, bir röportajında Orhan Pamuk'un Hint yazar Kiran Desai ile ilişkisi sırasında kendisiyle de görüşmeye devam ettiğini öne sürmüştü. Önceki gün sosyal medya üzerinden yapılan bir yayına katılan Fişekçi, o iddiasını yeniden gündeme getirdi.

KADIN GELİNCE BİZ 4. KATTA GÖRÜŞÜYORDUK

Karolin Fişekçi şöyle dedi: "Orhan Pamuk'la bir sergi açılışında tanıştık. Önce mail'leştik, sonra beni atölyesine çağırdı. Cihangir'deki bir binanın 4'üncü ve 7'nci katında atölyeleri vardı. Hintli kadın geldiğinde 7'nci katta kalıyordu. Kadın gelince biz 4'üncü katta görüşüyorduk. Benimle keyif yapıp resmi davetlere onunla gidiyordu."

Orhan Pamuk ve Kiran Desai, 2010 yılında Hindistan tatillerinde böyle görüntülenmişti.

Çocuk haberini o sızdırmış

-2011'de Orhan Pamuk'un Almanya'da 5 yaşında bir oğlu olduğu iddiası da ortaya atılmıştı. Karolin Fişekçi, yayında o konudan da bahsetti:

"Bir ara Orhan Pamuk'un bir kadından çocuğu olduğuhaberi çıkmıştı. Meğer beni öğrenince Hintli kadın (Kiran Desai) o haberi basına sızdırmış."

Karolin Fişekçi, "Nobel kazanmış olmasaydı, Orhan Pamuk'la yine ilişki yaşar mıydınız?" sorusuna "Hayır" yanıtını vermişti.

Benimle keyif yapıp onunla dolaşıyordu! Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk'la olan ilişkisini anlattı

Orhan Pamuk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Benimle keyif yapıp onunla dolaşıyordu! Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk'la olan ilişkisini anlattı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

CHP'li eski vekiller 'Ak Saçlılar'dan 3 talepte bulundu, isteklerin gerçekleşmesi halinde İnce'nin istifa etmeyeceği iddia edildi Bakan Ziya Selçuk, okulların açılmasını tek şarta bağladı Ölü sayısı artıyor! Adıyaman'da iki aile kaçak kazı yüzünden birbirine girdi Kuyruğun ucu bucağı görünmüyor! Fransa'da öğrenciler aç kalmamak için saatlerce sıra bekliyor AstraZeneca aşısı, İngiltere'de görülen mutasyona karşı etkili oldu Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu'nun esprili diyaloğu gündeme damga vurdu AK Partili Kurtulmuş'tan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama: Meselenin aslı hoca-talebe ilişkisi içerisinde yapılan bir ziyarettir Ünlü şef Somer Sivrioğlu, gece yarısı bir kadınla otelden çıkarken yakalandı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 üniversiteye rektör atadı Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 üniversiteye rektör atadı         
01:21
Yiyecek içecek şirketi müdürü evinde arkadaşları tarafından ölü bulundu Yiyecek içecek şirketi müdürü evinde arkadaşları tarafından ölü bulundu         
23:28
Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un babasından hayrete düşüren paylaşım Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un babasından hayrete düşüren paylaşım         
22:54
Enes Batur takipçisinin kız isteme törenine katıldı Enes Batur takipçisinin kız isteme törenine katıldı         
22:21
Kahramanmaraş'ta bir hafta boyunca silah taşınması yasaklandı Kahramanmaraş'ta bir hafta boyunca silah taşınması yasaklandı         
21:23
Ukrayna'da bir kasabada musluklardan deterjan aktı Ukrayna'da bir kasabada musluklardan deterjan aktı         
20:27
Dünya bu haberle çalkalandı! Marilyn Manson'un evinden tecavüz odası çıktı Dünya bu haberle çalkalandı! Marilyn Manson'un evinden tecavüz odası çıktı         
18:27
Bir TikTok skandalı daha! Bir TikTok skandalı daha! "Süt banyosu" ve "dönerle danstan" sonra şimdi de ekmekle çirkin oyun         
16:18
Ailesiyle yürüyen adam, karısı taciz edilince deliye döndü! O anlar kamerada Ailesiyle yürüyen adam, karısı taciz edilince deliye döndü! O anlar kamerada         
15:23
Göbeklitepe yakınlarına bırakılan metal blok, güvenlik güçlerini alarma geçirdi Göbeklitepe yakınlarına bırakılan metal blok, güvenlik güçlerini alarma geçirdi         
15:01
Metrobüste kadını 10 durak boyunca taciz etti, pişman olmadığı için cezasında indirim uygulanmadı Metrobüste kadını 10 durak boyunca taciz etti, pişman olmadığı için cezasında indirim uygulanmadı         
13:46
Otoyol gişelerine çarpan otomobil iki kişiye mezar oldu, aracın camına yansıyan detay kahretti Otoyol gişelerine çarpan otomobil iki kişiye mezar oldu, aracın camına yansıyan detay kahretti         
12:56
Eşini vurup kayınpederini öldüren adam ardından intihar etti! Cinnetin ardından yapılamayan düğün çıktı Eşini vurup kayınpederini öldüren adam ardından intihar etti! Cinnetin ardından yapılamayan düğün çıktı         
12:40
Aleyna'nın üzerindeki DNA Ümitcan'a ait çıktı, Müge Anlı'nın sözleri yayına damga vurdu Aleyna'nın üzerindeki DNA Ümitcan'a ait çıktı, Müge Anlı'nın sözleri yayına damga vurdu         
10:58
Ayrılığı kabullenemeyen adam, eski sevgilisini yirmi kez bıçaklayarak öldürdü Ayrılığı kabullenemeyen adam, eski sevgilisini yirmi kez bıçaklayarak öldürdü         
10:38
Tren vagonlarının üzerinde oyun oynayan çocuk akıma kapılıp can verdi! Dehşet anları kamerada Tren vagonlarının üzerinde oyun oynayan çocuk akıma kapılıp can verdi! Dehşet anları kamerada         
10:01
Fiyatları şişirenler kara kara düşünüyor! İkinci el araç piyasası durma noktasına geldi Fiyatları şişirenler kara kara düşünüyor! İkinci el araç piyasası durma noktasına geldi         
14:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2021 07:46:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Benimle keyif yapıp onunla dolaşıyordu! Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk'la olan ilişkisini anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei