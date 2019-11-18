Son Dakika Haberleri: Benimle röportaj yaptığın günleri hatırla! Beyaz ile Acun Ilıcalı arasında güldüren atışma
Son Dakika Magazin Benimle röportaj yaptığın günleri hatırla! Beyaz ile Acun Ilıcalı arasında güldüren atışma - Son Dakika Magazin

Benimle röportaj yaptığın günleri hatırla! Beyaz ile Acun Ilıcalı arasında güldüren atışma

6 saat önce

'O Ses Türkiye'nin yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı ile jüri üyelerinden Beyazıt Öztürk arasındaki diyalog şöyle: Yarışmacı ile ilgili kendisinden görüş alınması unutulan Beyaz: Hep eziklenelim, hep eziklenelim.Acun Ilıcalı: Türk televizyonlarının tartışmasız en büyüklerinden birisin.

Benimle röportaj yaptığın günleri hatırla! Beyaz ile Acun Ilıcalı arasında güldüren atışma, System.String[]

'O Ses Türkiye'nin yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı ile jüri üyelerinden Beyazıt Öztürk arasındaki diyalog şöyle:


Yarışmacı ile ilgili kendisinden görüş alınması unutulan Beyaz: Hep eziklenelim, hep eziklenelim.


Acun Ilıcalı: Türk televizyonlarının tartışmasız en büyüklerinden birisin.


Beyaz: Bunu söyleyip söyleyip laf sokuyorsunuz Acun Bey.


Acun Ilıcalı: Üzülerek söylüyorum. Murat Boz neredeyse 120 senelik jüri. Sen ise daha dünkü jürisin.


Beyaz: Benimle röportaj yaptığın günleri hatırlatırım.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:05 
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