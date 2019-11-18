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Benimle röportaj yaptığın günleri hatırla! Beyaz ile Acun Ilıcalı arasında güldüren atışma
6 saat önce
'O Ses Türkiye'nin yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı ile jüri üyelerinden Beyazıt Öztürk arasındaki diyalog şöyle: Yarışmacı ile ilgili kendisinden görüş alınması unutulan Beyaz: Hep eziklenelim, hep eziklenelim.Acun Ilıcalı: Türk televizyonlarının tartışmasız en büyüklerinden birisin.
'O Ses Türkiye'nin yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı ile jüri üyelerinden Beyazıt Öztürk arasındaki diyalog şöyle:
Yarışmacı ile ilgili kendisinden görüş alınması unutulan Beyaz: Hep eziklenelim, hep eziklenelim.
Acun Ilıcalı: Türk televizyonlarının tartışmasız en büyüklerinden birisin.
Beyaz: Bunu söyleyip söyleyip laf sokuyorsunuz Acun Bey.
Acun Ilıcalı: Üzülerek söylüyorum. Murat Boz neredeyse 120 senelik jüri. Sen ise daha dünkü jürisin.
Beyaz: Benimle röportaj yaptığın günleri hatırlatırım.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:05
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