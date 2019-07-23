Son Dakika Haberleri: "Benimle Söyle" nin yarı finalinde eğlenceli anlar
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"Benimle Söyle" nin yarı finalinde eğlenceli anlar

28 dakika önce

Yapımcılığını Medyapım'ın, sunuculuğunu Enis Arıkan'ın, 100 kişilik dev jürisinin kaptanlığını ise Birce Akalay'ın yaptığı "Benimle Söyle" Pazar akşamı yarı final bölümü ile ekrana geldi.

Programın bu bölümüne yarışmacı performanslarının yanı sıra yarışmacılardan Özgül Bolat'ın şarkının sözlerini unutması damgasını vurdu.

Yaşanan bu durum stüdyoda eğlenceli anların yaşanmasına sebep oldu.

Benimle Söyle 2.yarı finali ile cumartesi, sezon finali ile ise Pazar akşamı Kanal D'de…

Bolat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:07 Kaynak: Bültenler
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