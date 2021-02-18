Multipl Skleroz (MS) hastalarına destek olmak ve hastalıkla ilgili onların doğru ve güncel bilgilere ulaşmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen "beniMSesim" podcast serisinin dinleme sayısı 28 bin 500'ü aştı.

Novartis'in açıklamasına göre, Türkiye MS Derneği ve Novartis iş birliğiyle hayata geçirilen proje sayesinde MS hastaları ve hasta yakınlarına her kanaldan ulaşılması, hastalıkla ilgili doğru bilgilerin aktarılması ve ihtiyaç duyabilecekleri konularda onlara destek olunması hedeflendi.

Spotify ve Karnaval'da 28 bölümden oluşan ve sonuncusu 15 Şubat'ta yayınlanan beniMSesim podcast serisi, toplam 28 bin 500'ü aşkın dinlemeye ulaşarak büyük başarı elde etti.

Novartis'in 2013'te MS hastaları ve yakınları için hazırladığı Yol ArkadaşıMSın platformu kapsamında başlatılan podcast serisinin moderatörlüğünü Yekta Kopan üstlendi. Türkiye'nin dört bir yanından 56 MS uzmanı ve 7 farklı uzmanlık alanından konukların ağırlandığı podcast serisinde MS hakkında genel bilgiler, MS ve tipleri, MS ve Kovid-19, MS ve uyku, MS ve çocuk, MS ve kadın, MS ve aşılar gibi daha pek çok konu ele alındı.

"Türkiye'nin dört bir yanındaki MS hastalarının sesi olduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Multipl Skleroz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tütüncü, "beniMSesim" podcast serisiyle MS hastalığı hakkında hem toplumu hem de hastaları bilinçlendirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

MS hastaları ve yakınlarının ihtiyaçları doğrultusunda hazırladıkları podcast serisiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki MS hastalarının sesi olduklarını aktaran Tütüncü, MS'in umutsuz bir hastalık olmadığını aktardı.

Tütüncü, "Erken tanı ve tedaviyle hastaların yaşam kalitesini yükseltmek mümkündür. Umutlarını kaybetmemeleri için her kanaldan MS hastalarına ulaşmaya çalışıyor, özellikle salgının yarattığı mecburi mesafeleri bu vesileyle kısaltmaya çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.

"MS hastalarına ve yakınlarına destek olmaya devam edeceğiz"

Novartis Nöroloji İş Birimi Direktörü Fatih Sarıöz de MS hastalığı konusunda farkındalığı artırmanın önemine işaret ederek, MS hastaları ve yakınlarının yorumları ve ihtiyaçlarına göre oluşturdukları podcast serisinin yakaladığı başarıdan mutluluk duyduklarını bildirdi.

Hastaların ve hasta yakınlarının hayatlarına değer katma taahhüdüyle yola çıkarak her zaman onların yanlarında olacak projeler geliştirdiklerini aktaran Sarıöz, şunları kaydetti:

"Salgın sürecinde daha fazla MS hastasına ulaşmak üzere Yol ArkadaşıMSın Instagram hesabını açtık. MS hastaları ve yakınları bu sayfadan gündeme, genel yaşama, tanıdan beslenmeye, sağlıklı yaşamdan iş hayatına kadar pek çok konuda içeriğe ulaşabiliyor. Geçen yıl 30 Mayıs Dünya MS Günü kapsamında ay boyunca MS hastalığına dikkat çekmek için online toplantılarda kullanmak üzere MS temalı arka plan görselleri ve Instagram filtreleri tasarladık. Instagram'ın hikaye özelliği için hazırladığımız filtrelerle, MS hastaları ve yakınlarının zorlu yolculuğuna dikkat çekerek bu süreçte yalnız olmadıkları vurguladık. İki projemiz de oldukça başarılı oldu."

Sarıöz, MS hastaları ve hasta yakınlarıyla iletişimlerini güçlendirmeye ve onlara destek olmanın yeni yollarını aramaya devam edeceklerini bildirdi.