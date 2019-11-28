Son Dakika Haberleri: Benin, AB Büyükelçisi'ni "ülkede istenmeyen adam" ilan etti
Son Dakika Güncel Benin, AB Büyükelçisi'ni 'ülkede istenmeyen adam' ilan etti - Son Dakika

Benin, AB Büyükelçisi'ni "ülkede istenmeyen adam" ilan etti

6 saat önce

Afrika ülkesi Benin'de hükümet, iç işlerine müdahale etmekle suçladığı Avrupa Birliği (AB) Kotonu Büyükelçisi Oliver Nette'yi "ülkede istenmeyen adam" ilan etti.

Benin, AB Büyükelçisi'ni

Afrika ülkesi Benin'de hükümet, iç işlerine müdahale etmekle suçladığı Avrupa Birliği (AB) Kotonu Büyükelçisi Oliver Nette'yi "ülkede istenmeyen adam" ilan etti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, yönetim Nette'ye "iç meselelere çok fazla müdahil olması ve vazifesinin haricinde işlere karışması" suçlamasıyla 1 Aralık'a kadar ülkeyi terk etmesi için süre verdi.

Dışişleri Bakanlığının kendisini birçok defa uyarmasına rağmen Nette'nin ülkenin iç işlerine müdahalede ısrarcı davrandığı ve Brüksel otoritesinin arkasına sığındığı belirtiliyor.

AB yetkililerinin kararın geri alınması için yönetimle görüştüğü fakat Benin hükümetinin geri adım atmadığı ifade ediliyor.

Öte yandan, Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA) üyelerinden Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon, iki hafta önce yaptığı açıklamada, sömürge parası CFA frangından yeni para birimi "eco"ya geçecek Batı Afrika ülkelerinin, Fransız Merkez Bankasında tutulan rezervlerini kısa sürede geri çekeceğini duyurmuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:38 Kaynak: AA
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