Benin, Afrika İnsan Hakları Mahkemesi kurucu protokolünden çekildi - Son Dakika

Benin hükümeti, Afrika İnsan ve Toplum Hakları Mahkemesi (AİTHM) kurucu protokolünden çekildiğini duyurdu.

Hükümet Sözcüsü ve İletişim Bakanı Alain Orounla, ulusal bir radyoda yaptığı açıklamada, Porto-Novo yönetiminin AİTHM'nin kurucu protokolünden çekildiğini bildirdi.

Çekilme kararının mahkemenin yetkilerini aştığı gerekçesiyle alındığını kaydeden Orounla, bunun mahkemeden tamamen çekilme olmadığını, sadece Beninlilerin 1 yıl sonra artık mahkemeye kişisel başvuru yapamayacaklarını ifade etti.

Orounla, bazı Beninlilerin sürekli mahkemeye başvurduğunu, mahkemenin kararlarının ülkenin anayasasıyla çeliştiğini dile getirdi.

Kararın, işadamı ve muhalif Sebastien Ajavon'un başvurusu üzerine AİTHM'nin, Benin'den 17 Mayıs'ta düzenlenecek yerel seçimlerin ertelenmesini istemesi üzerine alındığı belirtiliyor.

Ülkesinde 2016 yılındaki cumhurbaşkanı seçiminde aday olan Ajavon, şirketine ait bir konteynerde kokain bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmış, delil yetersizliği nedeniyle kısa sürede serbest bırakılmıştı.

Benin'de özel bir mahkeme, Fransa'ya giden Ajavon'u gıyabında 20 yıl hapse mahkum etmiş ve hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkarılmıştı.

AİTHM, geçen yıl kasım ayında Benin devletini, mağdur ettiği gerekçesiyle Ajavon'a 60 milyon avro tazminat ödemeye mahkum etmişti.