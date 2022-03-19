Benin Çocuk Korosu "Çanakkale" türküsünü söyledi - Son Dakika
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Benin Çocuk Korosu "Çanakkale" türküsünü söyledi

19.03.2022 16:12
Benin Çocuk Korosu "Çanakkale" türküsünü söyledi

Türkiye'nin Kotonu Büyükelçiliği'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Türkiye'nin Kotonu Büyükelçiliği'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kotonu Büyükelçisi Kemal Onur Özçeri'nin ev sahipliğinde düzenlenen törene, Benin'deki Türk toplumu ve davetliler katıldı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Büyükelçi Özçeri, törende katılımcılarla Çanakkale Zaferi coşkusunu paylaştıklarını belirterek, Benin Çocuk Korosu'nun İstiklal Marşı'nı okuduğu ve Çanakkale türküsünü seslendirdiğini dile getirdi.

Özçeri, çocukların Türkçe bilmediğini ancak çok kısa sürede hazırlanarak iki eseri de kusursuz okuduklarını vurguladı.

"Çocuklar Türkçe İstiklal Marşı'mızın yanı sıra Çanakkale türküsünü de çok başarılı biçimde okuyunca vatandaşlarımızla birlikte duygu dolu anlar yaşadık." diyen Büyükelçi Özçeri, koroyu geçen yıl yine büyükelçilikte ağırladıklarını anımsattı.

Özçeri, koronun öyküsünü ise şöyle anlattı:

"Kısıtlı imkanlara rağmen büyük yeteneklere sahip bu çocukların başarısının arkasında genç öğretmenleri Beranger Yakassou ve Caroline Sogbali bulunmaktadır. İkisi de gönüllü müzik öğretmeni olmanın yanı sıra opera da söylüyorlar. Onlar, koronun kurucusu Felix Nassi'nin vefatından sonra grubu ayakta tutma arayışındayken kapımızı çaldılar. Biz de büyükelçilik olarak kendilerine destek oluyoruz.

Benin'de henüz Maarif Vakfı okulu açılmadı, ben bu çocuk korosunu bir konserde keşfetmiştim ve çok beğenmiştim. İstiklal Marşı'mızın 100. yılı etkinlikleri vesilesiyle ilk kez onları davet etmiştik. Sonra onlara destek olmaya başladık. Çocuklar Türkiye'de konser vermek istiyorlar. 23 Nisan vesilesiyle ülkemize gidebilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

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İstiklal Marşı, Çanakkale, Türkiye, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Benin Çocuk Korosu 'Çanakkale' türküsünü söyledi - Son Dakika


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