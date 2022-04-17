Benin'de bazı termit yuvalarının yüksekliği 5 metreye ulaşıyor - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Benin'de 5 metreye ulaşan dev termit yuvaları bulunuyor.

Dev termit yuvalarını Benin'in özellikle kuzeyindeki Djougou ve Savalou şehirlerinin kırsal bölgelerinde görmek mümkün olabiliyor.

Tropikal ağaçların bulunduğu yeşillik alanlarda yapılan yuvalar, peribacalarını andırıyor.

Termitlerin 5 metrelik dev yuvaları inşasının 2 ila 5 sene arasında değiştiği belirtiliyor.

"Akkarınca" ve "Beyaz karınca" olarak da adlandırılan, koloniler halinde yaşayan termitler, odun parçaları ve doğadaki organik maddelerle besleniyor.

Termit yuvalarının yapı malzemesini, salyalarını toprakla karıştırarak yaptıkları sert ve dayanıklı bir tür "harç" oluşturuyor. Termitlerin topraktan yaptıkları kalın ve sert duvarlar, yuvanın iç kısmını dışarıdaki sıcak havadan koruyor.

Bölgede yaşayan Aboubakari Salıhou Samade, AA muhabirine, termitlerin yuvalarını yerleşim yerlerinin uzağında oluşturduğunu belirterek, "Özellikle Batı ve Güney Afrika ülkelerinde bunlar yaygın. Turistler yuvaları gördüğünde şaşırıyor." ifadesini kullandı.

"Yuvalar dış ve iç mimari yapılarıyla da dikkat çekicidir"

Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Küçükbasmacı ise termitlerin tropikal ve subtropikal iklim bölgelerinde "olağanüstü yuvaları"yla tanındığını söyledi.

Yığın şeklinde yuva yapan termitlerin "doğa harikası yuvaları"nın içinde bir kolonide birkaç milyon birey bulunabildiğine dikkati çeken Küçükbasmacı, şunları kaydetti:

"Yuvalar sadece büyük boyutlarıyla değil, aynı zamanda dış ve iç mimari yapılarıyla da dikkat çekicidir. Doğu ve batı yönlerinde tasarladıkları geniş duvarlar sayesinde sabah ve akşam güneşinden daha fazla faydalanan yuvada ısı düzenlemesi sağlanmış olur. Yuvada yaptıkları odacıklar ve kanallar sayesinde oluşturdukları hava akımıyla sıcaklık ve karbondioksit düzeyini ayarlayarak yuvalarının içinde mantar beslerler."