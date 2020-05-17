Benin'de Kovid-19'a rağmen yerel seçimler düzenlendi - Son Dakika

Benin'de Kovid-19'a rağmen yerel seçimler düzenlendi

Benin Cumhuriyeti'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen düzenlenen yerel seçimlere katılım düşük oldu.

Benin Cumhuriyeti'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen düzenlenen yerel seçimlere katılım düşük oldu. Ulusal basındaki haberlere göre, Benin halkı, yerel yönetim temsilcileri ve belediye konseyi üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonunun (CENA) aldığı önlemler kapsamında, oy kullanma merkezlerinde salgına karşı seçmenlere dezenfektan ve maske dağıtıldı, sosyal mesafe kuralları uygulandı. Yerel saatle 07.00'de açılan sandıklar, 16.00'da kapandı. Seçimde 5 partiden toplam 18 bin 150 aday yarıştı. Başkent Porto-Novo ve ticari başkent Cotonou'daki sandıklarda katılımın çok düşük olduğu görüldü. Kayıtlı 5 milyon seçmenin olduğu Benin'de seçim sonuçlarının bir hafta içinde açıklanması bekleniyor. Aktif 254 Kovid-19 vakasının olduğu ülkede, virüsten 83 kişi iyileşirken, 2 kişi yaşamını yitirdi. Benin'de geçen yıl nisanda düzenlenen genel seçimde hiçbir muhalefet partisi yarışmamıştı. Seçimlere katılım yüzde 27 civarında olmuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana

Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı

"Hepimiz balonuz" diyen Hatice'den havuz başında mini şortlu poz!

5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı

Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen

Yasemin'den karantina paylaşımı! Makyajsız pozuyla mest etti

Milyoner'e damga vuran görüntü! Sosyal medya sadece bu ikiliyi konuştu

"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı

Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek

Ünlü model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsunuz?" sorularına isyan etti: Çocuğum olmuyor

Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı

Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti

Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor

Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu

Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi