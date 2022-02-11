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Benin'de milli parka düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 8'e çıktı - Son Dakika

Benin'de milli parka düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 8'e çıktı

11.02.2022 18:01
Benin'de milli parka düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 8'e çıktı

Benin'de milli parka düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Benin'de milli parka düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Hükümetten yapılan açıklamada, 8 Şubat'ta W Milli Parkı'na düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısının 8, yararlı sayısının 12'ye çıktığı duyuruldu.

Açıklamada, olayın, Afrika'daki milli parkların bir kısmının yönetiminden sorumlu African Parks Network isimli grubun park çevresinde devriye gezdiği sırada zaman ayarlı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşandığı kaydedildi.

Hayatını kaybedenler arasında 5 korucu, koruculara eğitim veren eski bir Fransız asker, Benin ordusundan bir asker ve African Parks Network'ten bir kişinin olduğu öğrenildi.

Benin, Nijer ve Burkina Faso'nun ortak sınırında yer alan ve 3 ülke tarafından yönetilen W Milli Parkı'nın Benin tarafına silahlı saldırı düzenlendiği duyurulmuştu. Olayda ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Benin'in kuzey batısında yer alan Pendjari Milli Parkı'nı ziyaret eden iki Fransız turist ve onlara eşlik eden rehberleri 2019 Şubat'ta kaçırılmıştı. Ülkenin Burkina Faso sınırında yer alan bir polis merkezi de 2020 Şubat'ta saldırıya uğramıştı.

Geçen ay da ülkenin kuzeyindeki Atakora ilçesine düzenlenen saldırıda iki asker yaşamını yitirmişti.

Son saldırıların ardından Benin hükümeti özellikle sınırlarında güvenlik önlemlerini arttırma kararı almıştı.

Sahel'de terörist grupların hedefi olan Burkina Faso ve Nijer ile komşu olan Benin'in 2016'dan bu yana terör tehdidiyle karşı karşıya olduğu biliniyor.

El Kaide ve DEAŞ'a bağlı terörist grupların, bu iki ülkeye ilerleyerek, deniz erişimine sahip olmak istedikleri belirtiliyor.

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Togo Cumhuriyeti, Asker, Milli, Benin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Benin'de milli parka düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 8'e çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Benin'de milli parka düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 8'e çıktı - Son Dakika
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