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Benin'de milli parka düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü - Son Dakika

Benin'de milli parka düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü

10.02.2022 06:06
Benin'de milli parka düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü

Benin'de milli parka düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Benin'de milli parka düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Çevreyi koruma alanında faaliyetlerde bulunan "African Parks" isimli sivil toplum örgütünden yapılan açıklamada, 8 Şubat'ta Benin, Nijer ve Burkina Faso'nun ortak sınırında yer alan ve 3 ülke tarafından yönetilen W Milli Parkı'nın Benin tarafına silahlı saldırı düzenlendiği duyuruldu.

Açıklamada, saldırıda 5'i korucu, 1'i asker 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Benin'in kuzey batısında yer alan Pendjari Milli Parkı'nı ziyaret eden 2 Fransız turist ve onlara eşlik eden rehberleri 2019 Şubat'ta kaçırılmıştı. Ülkenin Burkina Faso sınırında yer alan bir polis merkezi de 2020 Şubat'ta saldırıya uğramıştı.

Geçen ay da ülkenin kuzeyindeki Atakora ilçesine düzenlenen saldırıda 2 asker yaşamını yitirmişti.

Son saldırıların ardından Benin hükümeti özellikle sınırlarında güvenlik önlemlerini arttırma kararı almıştı.

Sahel'de terörist grupların hedefi olan Burkina Faso ve Nijer ile komşu olan Togo ve Benin'in 2016'dan bu yana terör tehdidiyle karşı karşıya olduğu biliniyor.

El Kaide ve DEAŞ'a bağlı terörist grupların, bu 2 ülkeye ilerleyerek, deniz erişimine sahip olmak istedikleri tahmin ediliyor.

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Togo Cumhuriyeti, Burkina Faso, Milli, Benin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Benin'de milli parka düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Benin'de milli parka düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü - Son Dakika
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