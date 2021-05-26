Benin'de yeni hükümet kuruldu - Son Dakika

Benin'de Cumhurbaşkanı Patrice Talon yeni hükümeti kurdu.

Cumhurbaşkanlığının sitesinde yayımlanan kararnamede, 11 Nisan'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde yeniden seçilen Talon'un 23 üyeden oluşan yeni hükümeti kurduğu ifade edildi.

Eski hükümette Maliye Bakanı olarak görev yapan Romuald Wadagni'yi, Devlet Bakanı olarak atayan Talon'un birkaç değişiklik dışında eski kabineyi koruduğu kaydedildi.

Afrika'nın en zengin iş adamlardan biri olan 63 yaşındaki Talon, Benin'de 11 Nisan'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların yüzde 86,37'sini alarak yeniden iktidara gelmişti.