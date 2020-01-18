Benin'e ait 28 tarihi eser iade edildi - Son Dakika
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Benin'e ait 28 tarihi eser iade edildi

18 dakika önce

Avrupa'da özel koleksiyonlarda bulunan Abomey Krallıkları dönemine ait 28 eserin Benin'e iade edildiği bildirildi.

Benin'e ait 28 tarihi eser iade edildi, System.String[]

Avrupa'da özel koleksiyonlarda bulunan Abomey Krallıkları dönemine ait 28 eserin Benin'e iade edildiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Avrupa'daki özel koleksiyonlardan alınan 28 tarihi eser, dün akşam ülkenin güneyindeki Küçük Recade Müzesi'ne ulaştı.

Benin Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilisi Eric Totah, eserlerin doğdukları, ait oldukları topraklara döndüğünü belirtti.

Müze direktörü Marion Hamard da 2 heykel, 8 kılıç, 16 krallık asası ve 2 bıçaktan oluşan koleksiyonun, müzeyi zenginleştireceğini kaydetti.

Fransa'nın da yakın zamanda Benin'e ait bir heykelciği de iade etmesi bekleniyor.

Benin'in UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Irenee Zevounou'ya göre, Fransa'da Benin'e ait 4 bin 500 ila 6 bin eser bulunuyor.

Fransa'da Afrika'ya ait yaklaşık 90 bin tarihi eser bulunuyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mart 2018'de sömürge döneminden kalma Afrika menşeli tarihi eserleri iade edeceğini, ilk olarak Benin'den kaçırılan 28 eserin iadesinin sağlanacağını duyurmuştu.

Fransa'nın elinde, 46 bini 1885-1960 tarihlerinde götürülmüş sahra altı Afrika'ya ait yaklaşık 90 bin tarihi eser bulunuyor.

Eserlerin büyük bölümü başta başkent Paris olmak üzere birçok kentteki müzelerde sergileniyor.

Fransa, 1524'te başlattığı sömürgecilik faaliyetleriyle Afrika'nın batısı ve kuzeyinde 20'den fazla ülkede hakimiyet kurmuş, kıtanın yüzde 35'i 300 yıl boyunca Fransızların kontrolünde kalmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:24 Kaynak: AA
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