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Benin, Fransa'nın 129 yıl sonra iade ettiği eserleri sergilemeye başladı - Son Dakika

Benin, Fransa'nın 129 yıl sonra iade ettiği eserleri sergilemeye başladı

20.02.2022 04:26
Benin, Fransa'nın 129 yıl sonra iade ettiği eserleri sergilemeye başladı

Benin'de, Fransa'nın 129 yıl önce kaçırdığı ve Ekim 2021'de iade ettiği tarihi eserler sergilenmeye başlandı.

Benin'de, Fransa'nın 129 yıl önce kaçırdığı ve Ekim 2021'de iade ettiği tarihi eserler sergilenmeye başlandı.

Yerel basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Patrice Talon, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Fransa'nın Benin'e iade ettiği 26 parçalık sanat eserinin yer aldığı "Benin sanatının dünü ve bugünü" isimli sergiyi açtı.

Yaklaşık 2 bin metrekarelik özel bir alanda sergilenmeye başlayan eserler, ilk kez kendi topraklarında sanatseverlerle buluştu.

"Tarihi" olarak tanımlanan sergide 34 çağdaş sanat eseri de yer alıyor.

Fransa, Kral Behanzin'in hazinesinde yer alan 26 parçayı 20 Kasım 2021'de Benin'e iade etmişti.

Benin, Ağustos 2016'da bu eserlerin iadesi için resmi talebini Fransa'ya iletmiş, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kasım 2017'de bu eserlerin iadesi sözünü vermişti.

Abomey Sarayı'ndan 1892'de kaçırılan ve Kral Behanzin'in hazinesinde yer alan 26 parça, 2003'ten iade edildiği güne kadar Paris'teki Quai Branly- Jacques Chirac Müzesi'nde sergileniyordu.

Eserler, Benin'e gönderilmeden önce 7 günde 15 bin kişi tarafından ziyaret edilmişti.

Benin'in UNESCO Daimi Temsilciliğine göre, Fransa'da Benin'e ait 4 bin 500 ila 6 bin eser bulunuyor.

Fransa'da Afrika'ya ait yaklaşık 90 bin tarihi eser var

Fransa'nın elinde, 46 bini 1885-1960 döneminde kaçırılmış sahra altı Afrika'ya ait yaklaşık 90 bin tarihi eser bulunuyor.

Eserlerin büyük bölümü başta başkent Paris olmak üzere birçok şehirdeki müzelerde sergileniyor.

Fransa, 1524'te başlattığı sömürgecilik faaliyetleriyle Afrika'nın batısı ve kuzeyinde 20'den fazla ülkede hakimiyet kurmuş, kıtanın yüzde 35'i 300 yıl boyunca Fransızların kontrolünde kalmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Benin, Fransa'nın 129 yıl sonra iade ettiği eserleri sergilemeye başladı - Son Dakika


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