Yaklaşık 12,5 milyon nüfusa sahip Benin'de salgının başından beri 27 bin 122 kişi Kovid-19'a yakalandı ve 163 kişi hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi.

Hükümetten yapılan açıklamada, Kovid-19 vakalarının giderek azalması nedeniyle ülkeye girişte istenen negatif test ya da aşı kartı uygulamasının sona erdiği duyuruldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Benin, ülkeye girişlerde uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırdı - Son Dakika

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