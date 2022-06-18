Benin, ülkeye girişlerde uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırdı - Son Dakika
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Benin, ülkeye girişlerde uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırdı

18.06.2022 03:51
Benin, ülkeye girişlerde uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırdı

Benin, Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan seyahat prosedürünü sona erdirdi.

Benin, Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan seyahat prosedürünü sona erdirdi.

Hükümetten yapılan açıklamada, Kovid-19 vakalarının giderek azalması nedeniyle ülkeye girişte istenen negatif test ya da aşı kartı uygulamasının sona erdiği duyuruldu.

Açıklamada, salgının şiddetinin azalmasına karşın aşı olmanın önemi vurgulandı.

Yaklaşık 12,5 milyon nüfusa sahip Benin'de salgının başından beri 27 bin 122 kişi Kovid-19'a yakalandı ve 163 kişi hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi.

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RIO DE JANEIRO - Brezilya'da Kovid-19 salgınıyla mücadele RIO DE JANEIRO - Brezilya'da Kovid-19 salgınıyla mücadele
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Benin, ülkeye girişlerde uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırdı - Son Dakika

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