Benjamin Harvey: Türkçe bilmiyorum
6 saat önce
Eski eşi Hande Ataizi'nin yeni sevgilisi ile evleneceği yönündeki soruları "Türkçe bilmiyorum" diye yanıt veren Harvey, oğlu ile alışveriş yapıp avm'den ayrıldı.
Eski eşi Hande Ataizi'nin yeni sevgilisi ile evleneceği yönündeki soruları "Türkçe bilmiyorum" diye yanıt veren Harvey, oğlu ile alışveriş yapıp avm'den ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:21
Hatice evlenme teklifi aldı, eski sevgisi mekanı bastı! Hande Yener müzikteki 20'inci senesini iç çamaşırsız pozuyla kutladı Müge Anlı, kendisine şarkı yapan Yasin Aydın'ı canlı yayına davet etti Efsane gazeteci Doğan Şener hayatını kaybetti