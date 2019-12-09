Son Dakika Haberleri: Benjamin Harvey: Türkçe bilmiyorum
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Benjamin Harvey: Türkçe bilmiyorum

6 saat önce

Eski eşi Hande Ataizi'nin yeni sevgilisi ile evleneceği yönündeki soruları "Türkçe bilmiyorum" diye yanıt veren Harvey, oğlu ile alışveriş yapıp avm'den ayrıldı.

Benjamin Harvey: Türkçe bilmiyorum, System.String[]

Eski eşi Hande Ataizi'nin yeni sevgilisi ile evleneceği yönündeki soruları "Türkçe bilmiyorum" diye yanıt veren Harvey, oğlu ile alışveriş yapıp avm'den ayrıldı.


Hande Ataizi, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:21 
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