Spor Arena Dış Haberler | A Milli Futbol Takımımız'ın Fransa ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Fransa cephesinden ilginç açıklamalar geldi.



Bayern Münih forması giyen Fransa'nın sağ bek oyuncusu Benjamin Pavard, maç sonu konuşurken şu sözleri kullandı;



" Türkiye'nin tek bir şutu vardı, o da gol oldu. Maçın tamamında biz üstündük, skoru 2-0 yapabilirdik. Atamadıklarımızın üzüntüsünü yaşıyoruz. Artık iki maçımız kaldı. Umarım Türkiye kalan maçlarını kaybeder, kötü sonuç alırlar.