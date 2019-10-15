Benjamin Pavard: "Umarım Türkiye kaybeder"
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Spor Arena Dış Haberler | A Milli Futbol Takımımız'ın Fransa ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Fransa cephesinden ilginç açıklamalar geldi.
Spor Arena Dış Haberler | A Milli Futbol Takımımız'ın Fransa ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Fransa cephesinden ilginç açıklamalar geldi.
Bayern Münih forması giyen Fransa'nın sağ bek oyuncusu Benjamin Pavard, maç sonu konuşurken şu sözleri kullandı;
" Türkiye'nin tek bir şutu vardı, o da gol oldu. Maçın tamamında biz üstündük, skoru 2-0 yapabilirdik. Atamadıklarımızın üzüntüsünü yaşıyoruz. Artık iki maçımız kaldı. Umarım Türkiye kalan maçlarını kaybeder, kötü sonuç alırlar.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:12
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