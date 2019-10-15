Son Dakika Haberleri: Benjamin Pavard: "Umarım Türkiye kaybeder"
Son Dakika Spor Benjamin Pavard: 'Umarım Türkiye kaybeder'

Benjamin Pavard: "Umarım Türkiye kaybeder"

25 dakika önce

Spor Arena Dış Haberler | A Milli Futbol Takımımız'ın Fransa ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Fransa cephesinden ilginç açıklamalar geldi.

Benjamin Pavard:

Spor Arena Dış Haberler | A Milli Futbol Takımımız'ın Fransa ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Fransa cephesinden ilginç açıklamalar geldi.


Bayern Münih forması giyen Fransa'nın sağ bek oyuncusu Benjamin Pavard, maç sonu konuşurken şu sözleri kullandı;


" Türkiye'nin tek bir şutu vardı, o da gol oldu. Maçın tamamında biz üstündük, skoru 2-0 yapabilirdik. Atamadıklarımızın üzüntüsünü yaşıyoruz. Artık iki maçımız kaldı. Umarım Türkiye kalan maçlarını kaybeder, kötü sonuç alırlar.

Türkiye, Futbol, Fransa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:12 
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