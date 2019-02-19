Benler Cilt Kanserine İşaret Edebilir

Medicana Samsun Hastanesi Dermatoloji Bölümünden Uzman Doktor Melek Küçük, yeni çıkan benlerin takibe alınması gerektiğini, vücutta ve yüzde sonradan çıkan benlerin cilt kanserine işaret edebildiğini bildirdi.

Medicana Samsun Hastanesi Dermatoloji Bölümünden Uzman Doktor Melek Küçük, yeni çıkan benlerin takibe alınması gerektiğini, vücutta ve yüzde sonradan çıkan benlerin cilt kanserine işaret edebildiğini bildirdi.



Küçük, yaptığı yazılı açıklamada, benlerin renk ve yapısındaki değişikliklerin önemsenmesi, vakit kaybedilmeden uzman yardımı alınmasının büyük önem taşıdığına işaret ederek, özellikle 35 yaşından sonra çıkan benlere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.



Cilt kanseri olgularının yarısında fazlasının normal deri üzerinde oluştuğunu ve koyu renkli olduğu için yeni bir ben gibi algılandığını aktaran Küçük, "Hastalık genel olarak 50 yaş ve üzeri uzun süreli kuvvetli güneş ışınlarına maruz kalan insanlarda görülmektedir. Solaryum da ultraviyole ışığı yaydığı için güneş kadar risklidir. Melanoma, hastaların yarıdan daha az kısmında eski bir ben üzerinden gelişir. Eski bir benin renk değiştirmesi, büyüklüğünün artması, üzerinde kabarıklık, kanama olması ya da yara açılması melanoma için işaret olabilir." ifadelerini kullandı.



Küçük, bir kişide 35 yaşından sonra yeni ben oluştuysa ve eski bir bende değişiklik olduysa mutlaka uzmana başvurması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Ayrıca 50 adet ve üzerinde beni olanlar, ailesinde melanom öyküsü bulunan kişiler, daha önce melanoma geçirmiş olanlar, diğer türde cilt kanserine yakalanmış olanlar da yılda bir kez deri muayenesi olmalıdır. Dermatoloji uzmanı genel olarak tüm benleri değerlendirdikten sonra dermoskop adı verilen deri yüzey mikroskobisiyle şüpheli benleri detaylı olarak incelemektedir. Dijital dermoskop kullanılması durumunda görüntülerin fotoğraflanıp saklanması ve her kontrolde karşılaştırma yapılması mümkün olmaktadır. Muayenenin sonucuna göre benin alınması ya da belli aralıklar ile takip edilmesi önerilmektedir. Açık tenliler, renkli gözlüler, kızıl saçlılar, çilleri olanlar, güneşte hemen kızarıp hiç bronzlaşamayanlar, çok sayıda beni olanlar ve ailesinde cilt kanseri olanlar risk grubundadır."



Küçük, benlerin yapısı asimetrikse, kenarlarında düzensizlik varsa, içinde birden fazla renk bulunuyorsa, çapı büyükse, yüzeyinde, boyutunda ve şeklinde değişiklik oluştuysa, üzerinde kanama veya kaşıntı başladıysa ve üzerinde yara varsa bir uzmana başvurulması gerektiğini ifade etti.

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