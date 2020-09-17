Benli: "Daha önce teminat bulunamayan, riskli ve girilmemiş alanlarda yol açıcı, öncü bir rol...
Benli: "Daha önce teminat bulunamayan, riskli ve girilmemiş alanlarda yol açıcı, öncü bir rol oynayacağız."
Benli: "Daha önce teminat bulunamayan, riskli ve girilmemiş alanlarda yol açıcı, öncü bir rol oynayacağız."
Ekonomi, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 13:29 - Kaynak: AA
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