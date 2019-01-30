Son Dakika Haberleri: Benli'den Hastayı Sırtında Taşıyan Sağlık Personeline Teşekkür Belgesi

Benli'den Hastayı Sırtında Taşıyan Sağlık Personeline Teşekkür Belgesi

2 saat önce

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, hastayı sırtında taşıyarak ambulansa getiren paramedik Hacı Hasan Durmuş'a teşekkür belgesi verdi.

Benli'den Hastayı Sırtında Taşıyan Sağlık Personeline Teşekkür Belgesi, System.String[]
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, hastayı sırtında taşıyarak ambulansa getiren paramedik Hacı Hasan Durmuş'a teşekkür belgesi verdi.

28 Aralık 2018'de İncesu ilçesine bağlı Çardaklı Mahallesinde mahsur kalan yaşlı hastayı zorlu kış şartlarında sırtında ambulansa taşıyan Paramedik Hacı Hasan Durmuş'a, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli tarafından teşekkür belgesi verildi.

Benli; "Başta Sağlık Hizmetleri Başkanımız Uzm. Dr. Ahmet Ceylan, İl Ambulans Başhekimi Dr. Figen Gürbeden, Paramedik Hacı Hasan Durmuş olmak üzere zor şartlarda dahi özveri ve gayret ile görevlerini yerine getiren 112 çalışanlarına teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:41 Kaynak: İHA

Aralık, Ali Ramazan, Hasan Durmuş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Giyim Devi Zara'nın Değişen Logosu Twitter'da Alay Konusu Oldu Son Dakika! Binali Yıldırım'ın İstifa Kararına Bahçeli'den İlk Yorum: Erdemli Bir Davranış

Erdoğan'a Hakaretten Yargılanan Metin Akpınar Hakkındaki Adli Kontrol Kararı Kaldırıldı CHP'nin Kadıköy Adayını Savunan İsim, Canlı Yayında Fena Çuvalladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 15:47:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Benli'den Hastayı Sırtında Taşıyan Sağlık Personeline Teşekkür Belgesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]