Benli'den Hastayı Sırtında Taşıyan Sağlık Personeline Teşekkür Belgesi
2 saat önce
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, hastayı sırtında taşıyarak ambulansa getiren paramedik Hacı Hasan Durmuş'a teşekkür belgesi verdi.
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan
Benli, hastayı sırtında taşıyarak ambulansa getiren paramedik Hacı Hasan Durmuş
'a teşekkür belgesi verdi.
28 Aralık
2018'de İncesu
ilçesine bağlı Çardaklı
Mahallesinde mahsur kalan yaşlı hastayı zorlu kış şartlarında sırtında ambulansa taşıyan Paramedik Hacı Hasan Durmuş'a, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli tarafından teşekkür belgesi verildi.
Benli; "Başta Sağlık Hizmetleri Başkanımız Uzm. Dr. Ahmet Ceylan
, İl Ambulans Başhekimi Dr. Figen Gürbeden, Paramedik Hacı Hasan Durmuş olmak üzere zor şartlarda dahi özveri ve gayret ile görevlerini yerine getiren 112 çalışanlarına teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:41 Kaynak: İHA
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