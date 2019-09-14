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Benli'den tüm kurumlara temel ilk yardım eğitimi için çağrı

1 saat önce

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi personeli tarafından, Kocasinan İlçesinde görev yapan Kur'an Kursu Öğreticilerine, teorik ve uygulamalı birçok bilgiyi kapsayan "Temel İlk Yardım Eğitimi" verildi.

Benli'den tüm kurumlara temel ilk yardım eğitimi için çağrı, System.String[]

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi personeli tarafından, Kocasinan İlçesinde görev yapan Kur'an Kursu Öğreticilerine, teorik ve uygulamalı birçok bilgiyi kapsayan "Temel İlk Yardım Eğitimi" verildi.


İki gün süren eğitimin ardından başarılı olan kursiyerlere yönelik düzenlenen sertifika törenine, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, Kocasinan İlçe Müftüsü Esat Yapıcı, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan ve Başkan Yardımcısı Dr. Deniz Güney katıldı.


Tüm kurumlara ilkyardım eğitimi vermeye hazır olduklarını belirten İl Sağlık Müdürü Benli; "Bugün burada 210 Kur'an kursu öğreticimiz var. Toplamda bu sene 1066 kişiye temel ilk yardım eğitimi vermiş olduk. Diğer kurumlarla da işbirliğimiz devam edecek. Umuyorum ki hayatta başınıza ilkyardımı gerektirecek bir olay gelmez. Ben geçirdiğim trafik kazasında ilkyardımın önemi bizzat yaşayarak gördüm" ifadelerini kullandı.


İl Müftüsü Şahin Güven ise "İlkyardıma ihtiyaç olduğunda nasıl müdahale edeceğiniz hususunda şu anda bilinçlendiniz ve sertifikalı bir ilkyardımcı oluyorsunuz. İlk yardım ile ilgili bilginin toplumun her kesimine yayılması gerektiği kanaatindeyim. Eğitimcilerimizin ardından İnşallah İmam Hatiplerimiz ve müezzinlerimizde bu eğitimi alırlar. Camilerde de bu tür bilgilere ihtiyaç olabiliyor. İl Sağlık Müdürümüze ve personeline teşekkür ediyorum. Kendileri bu konuda bize destek verdi. Kayserimizde de çok güzel çalışmalara imza atıyor. Eğitimin sizlere ve toplumumuza hayırlar getirmesini temenni ederek emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.


Konuşmaların ardından, iki gün süren eğitim sonunda yapılan teorik ve uygulamalı sınavda başarılı olan kursiyerlere, sertifikaları protokol tarafından teslim edildi. - KAYSERİ

İl Sağlık Müdürlüğü, Kocasinan, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 10:29 Kaynak: İHA
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