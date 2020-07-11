Benli: "İkramları mesafeye uyarak, mümkünse açık havada yapalım" - Son Dakika

Benli: "İkramları mesafeye uyarak, mümkünse açık havada yapalım"

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, "İkramları mesafeye uyarak, mümkünse açık havada yapalım" dedi.

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, "İkramları mesafeye uyarak, mümkünse açık havada yapalım" dedi.


İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Benli, "Kazanımları kaybetmemenin yolu önlemlere uymaktır. İkramları yapacaksak mesafeye uyarak, mümkünse açık havada yapalım. Çünkü yerken veya içerken maske açılıyor. İş yerlerinde, molalarda, çay vs. içerken sosyal mesafe kalmıyor. Bize bir şey olmaz düşüncesinden çıkmamız gerekiyor. Zira büyüklerimize çok şey oluyor. Rahatlamayalım lütfen. Yeni normal dediğimiz bu değil. Karşılaştığımız herkesi Kovid taşıyormuş gibi düşünelim. Virüsü gezdiren, yayan biziz. Yeni karar almak yerine alınan kurallara uymak daha önemli" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Ali Ramazan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 08:40 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Benli: 'İkramları mesafeye uyarak, mümkünse açık havada yapalım' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:47 Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı 14:06 Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı 13:55 Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü 13:55 Spor muhabiri Alper Yemeniciler, beIN Sports'la yollarını ayırdı 13:08 Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu 13:07 Acı haberi Instagram'dan verdi Metin Arolat'ın annesi hayatını kaybetti 13:05 "Ayasofya cami olmakla kalmasın" diyen Diyanet İşleri Başkanı, daha fazlasını istedi 12:41 İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı 12:37 Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor 12:35 Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun 12:33 17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış 12:32 İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş 11:45 Maske takmayı reddeden vatandaşın savunması: Koronaya inanmıyorum, insanlar uydurdu 11:23 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi 11:16 Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
14:47
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
14:06
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
13:55
Spor muhabiri Alper Yemeniciler, beIN Sports'la yollarını ayırdı
13:55
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
13:08
Acı haberi Instagram'dan verdi Metin Arolat'ın annesi hayatını kaybetti
13:07
"Ayasofya cami olmakla kalmasın" diyen Diyanet İşleri Başkanı, daha fazlasını istedi
13:05
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
12:41
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
12:37
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
12:35
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 15:07:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Benli: "İkramları mesafeye uyarak, mümkünse açık havada yapalım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]