Benli Sultan Külliyesi Restore Ediliyor

Kastamonu'da 1512-1520 yılları arasında Yavuz Sultan Selim Han tarafından yaptırılan Benli Sultan Külliyesi, restore edilerek yeniden ayağa kaldırılacak.

Kastamonu'da 1512-1520 yılları arasında Yavuz Sultan Selim Han tarafından yaptırılan Benli Sultan Külliyesi, restore edilerek yeniden ayağa kaldırılacak.



Yavuz Sultan Selim Han'ın emriyle 1512-1520 yılları arasında cami, türbe, misafirhane, medrese ve kütüphane olarak inşa edilen Ilgaz Dağı'nı aşmak zorunda olan yolcuların eşkıya ve vahşi hayvan tasallutundan korunması için bir sığınak, aç kalanların doyduğu bir imaret, manevi sıkıntıların huzura dönüştüğü bir huzur yeri olarak kullanılan Benli Sultan Külliyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün başlattığı restore çalışması sonrasında yeniden ayağa kaldırılacak. Anadolu'nun yüce dağı olan Ilgaz Dağı'nın kuzey eteğinde yer alan ve Kastamonu şehir merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ahlat Köyünde bulunan Benli Sultan Külliyesi, Vakıflar Bölge Müdürlüğünün restore çalışması sonrasında yeniden ayağa kaldırılacak.



"KÜLLİYESİ, KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİNDEN VAKIF ESER BÜNYESİNE ALARAK KORUMA ALTINA ALDIK" Restorasyon çalışmalarının başladığını ve halen devam ettiğini söyleyen Vakıflar Bölge Müdürü Yavuz Yücebıyık, "Benli Sultan Türbesi, daha önce köy tüzel kişiliği içerisindeydi. Biz bu mülkiyeti 2009 yılında yaptığımız araştırmalar neticesinde kökünde vakıf olduğunu düşünerek köy tüzel kişiliğine müracaat ettik. Dedik ki buranın kökünde vakıf var. Bu vakıftan dolayı mülkiyetini bize verdiğiniz takdirde buranın etrafını daha düzenli hale getirelim. Onlarda sağ olsunlar hemen köy kararı aldı. Biz bunun mülkiyetini Vakıflar Genel Müdürlüğü adına aldık. Daha sonra vakıf adına tescil ettik. 2012 yılında da biz tarihi eserlerimizi tek tek tespit ettikten sonra restorasyona ihtiyacı var mı yok mu? Onların planlamasını yaparız. Daha sonra da projesini halletmeye çalışırız. 2012 yılında da bu eseri restorasyon, röle ve restitüsyon projelerini hazırlattık. Koruma kurulundan geçirdik. Daha sonra ki dönemde de 2017 yılında da restorasyonunu planladık. O zamana kadar zaten genel manada da öyle bir ihtiyacı yoktu. Artık 2017 yılında baktık ki restorasyon alanında ihtiyaçları var" dedi.



"BENLİ SULTAN TÜRBESİNİN RESTORASYON İHALESİNİ YAPARAK ÇALIŞMALARA BAŞLADIK" Benli Sultan Türbesinin restorasyon ihalesini yaparak külliyenin restorasyonuna başladıklarını ifade eden Yücebıyık, "Bu süreçte oradaki cami ve türbenin tamamının kurşunlarını yeniledik. Taş duvarların üzerilerindeki çimento harçlı derzleri temizledik. Horasan harcı ile birlikte yaptık. Tamamen sıvalarının hepsini yaptık. Türbede cami bölümlerinde sıva çalışmalarını yaptık. Buralardaki çimento harçlarının tamamını temizledik. Yani esere zarar veren imalatları tek tek ortadan kaldırdık. Hepsini yeniliyoruz. Bu arada çevre düzenlemesini yapacağız oranın. Bununla birlikte İl Özel İdare Müdürlüğümüz, yollarını muhtemelen ele alacaktır" diye konuştu.



"TÜRBEDEKİ ASA SUYU DA YENİDEN ELDEN GEÇİRİLECEK" Benli Sultan Türbesinde Asa Suyunun da bulunduğunu ve buranında yeniden elden geçirileceğini belirten Yücebıyık, " Orada Asa Suyu var. O ele alınacaktır. Yani oraya dini günlerde yaklaşık 5 bin kişinin üzerinde ziyaretçi geliyor. Manevi değerler açısından Kastamonu için önemli olan mekanlarından bir tanesi. Dolayısıyla buranın Kastamonu turizmine hem kültürüne katkı getirmesi lazım. Biz burada kendi üzerimize düşeni yapıyoruz. Bittiğinde daha güzel olacak. ve herkes içinde iyi olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.



"RESTORASYON ÇALIŞMASI SONRASI KÜLLİYE, DAHA ESTETİK VE DAHA KULLANIŞLI HALE GELECEK" Restorasyon çalışması sonrasında külliyenin daha estetik ve daha kullanışlı hale geleceğini vurgulayan Yücebıyık, şöyle konuştu: "2019 Ağustos diye planladık ama biz restorasyonlarda pek bu planlara bakamayız. Şu sebepten dolayı: eski eserde daha önceden yapılan çalışmalarda malum dönemin imkanlarına göre bir takım imalatlar yapılmış. Bu imalatlar söktüğünüz zaman altından ne çıkacağı belli olmuyor. Dolayısıyla bunu ilk önce anahtar kuruluna danışıyoruz. Oradan alınacak kararlar doğrultusunda onları tekrar değerlendiriyoruz. Onun için bu süre uzayabiliyor. Bizimde bunu sıkıntı ettiğimiz yok. Önemli olan eserin güzel ve estetik bir hale getirilebilmesi, sağlıklı olabilmesi ve statik açıdan da düzgün olabilmesi. Şimdi orada türbede daha önceki yıllarda statik yönden çatlamalar olmuş ve etrafını demir halkalarla kuvvetlendirmeye çalışmışlar dönemin şartlarında. Biz, onları tamamen ortadan kaldırıyoruz. Bu taşlarda meydana gelen boşlukları enjeksiyon yapıyoruz. Daha sonra da dikişler atıyoruz. Daha güzel hale getirmeye gayret ediyoruz. Çevre düzenlemesi ile birlikte daha estetik daha kullanılabilir bir hale gelecek diye düşünüyorum." Öte yandan, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmaları devam eden Benli Sultan Külliyesindeki çalışmalar, bölgede kış mevsiminin etkili olmasından dolayı ara verildi.



(İHA)

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