Benli ve Özyalçın Hastanelerde Yerinde İnceleme ve Değerlendirmelerde Bulundular - Son Dakika
Son Dakika Güncel Benli ve Özyalçın Hastanelerde Yerinde İnceleme ve Değerlendirmelerde Bulundular - Son Dakika

Benli ve Özyalçın Hastanelerde Yerinde İnceleme ve Değerlendirmelerde Bulundular

6 saat önce

Hasta ve hasta yakınlarına daha nitelikli hizmet sunabilmek adına cumartesi mesaisi yapan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr.

Benli ve Özyalçın Hastanelerde Yerinde İnceleme ve Değerlendirmelerde Bulundular, System.String[]

Hasta ve hasta yakınlarına daha nitelikli hizmet sunabilmek adına cumartesi mesaisi yapan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve Kayseri Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Özyalçın, ilimizde hizmet veren Kayseri Şehir Hastanesi, Kayseri Devlet Hastanesi ve Emel Mehmet Tarman Kadın ve Çocuk Kliniğini ziyaret ederek değerlendirmelerde bulundular.


İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli'nin, Kayseri Devlet Hastanesi ve Emel Mehmet Tarman Kadın Doğum ve Çocuk Kliniği'ni, Kayseri Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın'ın ise Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Karaağaç ile birlikte Kayseri Şehir Hastanesi'ni değerlendirdiği ziyaretlerde, vatandaş ve çalışanlar ile bir araya gelen sağlık yöneticileri sunulan hizmetleri yerinde incelediler.


4 Aralık 2019 tarihinde yapılan değerlendirmelerin ardından konuşan İl Sağlık Müdürü Benli, "Bakanlığımızın direktifleri doğrultusunda bugün kamu hastane hizmetleri başkan ve başkan yardımcılarımla beraber Kayseri Şehir Hastanesi, Kayseri Devlet Hastanesi ve Emel Mehmet Tarman Kadım Doğum ve Çocuk Kliniğini ziyaret ederek yerinde değerlendirmelerde bulunduk. Değerlendirmelerimizde acil servis hizmetleri, yataklı servisler ve yoğun bakımlarının anlık durumlarını yerinde kontrol ettik. Hastalarımızın istek ve önerilerini yerinde karşılayabilmek için mevcut yataklı servislerin doluluk oranlarını tespit ederek 112 ekiplerinin hasta nakil durumlarını anlık takip ettik. Ayrıca hastane palyatif servislerinin durumlarını da yerinde görerek hasta ve hasta yakınlarına daha nitelikli hizmet sunabilmek adına bugüne kadar yapılan hizmetlere neler ekleyebileceğimizi değerlendirdik" dedi. - KAYSERİ

Şehir Hastanesi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 01:20 Kaynak: İHA
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