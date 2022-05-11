Son dakika haber... Filistin: Ebu Akile'nin öldürülmesiyle ilgili İsrail'den "ortak soruşturma" teklifi almadık - Son Dakika
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Son dakika haber... Filistin: Ebu Akile'nin öldürülmesiyle ilgili İsrail'den "ortak soruşturma" teklifi almadık

11.05.2022 11:25
Son dakika haber... Filistin: Ebu Akile'nin öldürülmesiyle ilgili İsrail'den "ortak soruşturma" teklifi almadık

Gelen son dakika haberine göre Filistin yönetimi, Aljazeera'nın kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde öldürülmesine dair İsrail'den kendilerine "ortak soruşturma" teklifinin gelmediğini bildirdi.

Filistin yönetimi, Aljazeera'nın kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde öldürülmesine dair İsrail'den kendilerine "ortak soruşturma" teklifinin gelmediğini bildirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in gazeteci Ebu Akile'nin öldürülmesiyle ilgili soruşturma konusunda yaptığı duyuruyu yalanladı.

Şeyh, "Filistin yönetiminin bu konuyu Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıyacağını teyit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Bennett, Ebu Akile'nin cinayetine ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

"İsrail, gerçeğe ulaşmak için mevcut tüm belge ve bulgulara dayalı ortak bir patolojik analiz ve soruşturma yürütmek üzere Filistinlilere çağrı yaptı. Şimdiye kadar Filistinliler bu teklifi reddettiler.???????"

Aljazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Aljazeera kanalının deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin bu sabah erken saatlerde işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ederken İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevi sırasında ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle açılan ateş sonucu başından ağır yaralanan Akile yaşamını yitirmişti.

Aljazeera'nın ilk nesil saha muhabirlerinden 51 yaşındaki gazeteci, İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistin halkına yönelik saldırılarını kayıt altına almak için bölgede uzun süredir çalışmalar yürütüyordu.

1971 Kudüs doğumlu Ebu Akile, Ürdün'deki Yermuk Üniversitesi Gazetecilik ve Medya Bölümü mezunuydu.

Cenin Kampı'na bu sabah baskın düzenleyen ve bir Filistinliyi gözaltına almak için evinin çevresini kuşatan İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olaylar çıkmıştı.

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Al Jazeera, muhabiri Şirin Ebu Akile'nin İsrail tarafından öldürüldüğünü açıkladı Al Jazeera, muhabiri Şirin Ebu Akile'nin İsrail tarafından öldürüldüğünü açıkladı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Filistin: Ebu Akile'nin öldürülmesiyle ilgili İsrail'den 'ortak soruşturma' teklifi almadık - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Filistin: Ebu Akile'nin öldürülmesiyle ilgili İsrail'den "ortak soruşturma" teklifi almadık - Son Dakika
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