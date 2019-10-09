Lisans eğitimini ABD'de fotoğrafçılık üzerine tamamlayan Gerede, 1989 yılında yayınlanan "İz Peşinde" dizisinde canlandırdığı Füsün karakteri ile oyunculuğa ilk adımını attı. Bennu Gerede, mankenlik, fotomodellik, oyunculuk serüvenin ardından 2016 yılında Survivor Ünlüler- Gönüllerde yer aldı. 4 çocuk annesi Bennu Gerede, sağlıklı bir yaşam için uyguladığı formülleri özel röportajında paylaştı.

Kaliteli yaşam adına uyguladığınız özel sırlarınızı paylaşır mısınız? sorusuna " Kaliteli yaşam için illa para gerekmiyor. Doğa bize her şeyi sunuyor. Kendine, dünya varlıklarına ve doğaya sonsuz bir saygın olması lazım. Sevgi, şefkat, aşk, sevişmek, paylaşmak ve arada kaliteli şarap içmek, kısacası hedonistik bir yaşam tarzı" diyerek yanıt veren Gerede, stresten uzaklaşmak için Sedef adasında bulunan evinde meditasyonu tercih ettiğini belirtiyor.