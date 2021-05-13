Bennu Yıldırımlar, ekrana geri döndü! Sadakatsiz'de geçmişten gelip Asya'yı şaşkına uğratıyor - Son Dakika

Bennu Yıldırımlar, ekrana geri döndü! Sadakatsiz'de geçmişten gelip Asya'yı şaşkına uğratıyor

13.05.2021 09:20

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz'de dün akşam yayınlanan bölümde Asya, hayatında yeni bir dönem açarak üye olduğu vakıftan ve çalıştığı hastaneden ayrılık kararı aldı. Bölümün son sahnesinde ise geçmişten gelen bir kişi, Asya'nın kapısını çalarak karşısına çıktı. Böylece, bir süredir ekranlardan uzak kalan Bennu Yıldırımlar, Sadakatsiz dizisine Asya Günalan karakteriyle dahil olarak izleyicisiyle kavuştu.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz dizisi dün akşam 29. yeni bölümüyle ekrana geldi. Sadakatsiz son bölümde Asya'nın ortaya çıkardığı Derin'in planı herkesi şoke etti. Derin yaptığı kaçırılma planıyla hem annesini hem de dayısını karşısına aldı.

VOLKAN, ASYA'YA VEDA ETTİ

Melih, Derin'in yalanı ortaya çıkınca Asya ve Bahar'dan özür dileyerek, kendisini affetmelerini istedi. Asya, kendine ait bir muayenehane açıyor. Bundan sonra hastaneye dönmeme kararı alan ve mesleğine de ara vermek istemeyen Asya, kendine yeni bir yol çizdi.

Bennu Yıldırımlar, Sadakatsiz dizisiyle izleyici karşısına çıktı

Asya'yı tekrar kazanmak için her yolu deneyen ancak onu kendinden daha da uzaklaştıran Volkan, bir karar aldı. Volkan ilk defa Asya'yı şaşırtan bir hamle ile karşısına çıkarak bir daha karşısına çıkmayacağını söyledi.

Bennu Yıldırımlar, Sadakatsiz dizisiyle izleyici karşısına çıktı

BENNU YILDIRIM İZLEYİCİ KARŞISINA ÇIKTI

Sadakatsiz son bölüm final sahnesinde ise diziye Asya Günalan karakteriyle katılan ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar ilk defa seyirci karşısına çıktı. Asya Günalan, Asya'nın evine geldi. Asya Günalan'ın "Ben Asya adaşın. Baban Nazmi'nin..." sözleri Asya'yı şoke etti.

Sadakatsiz'de geçmişten gelen bir kişi Asya'yı şaşkına uğratıyor! Bennu Yıldırımlar ekrana geri döndü
Bennu Yıldırımlar, Sadakatsiz dizisiyle izleyici karşısına çıktı
Bennu Yıldırımlar, ekrana geri döndü! Sadakatsiz'de geçmişten gelip Asya'yı şaşkına uğratıyor

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Son Dakika Magazin Bennu Yıldırımlar, ekrana geri döndü! Sadakatsiz'de geçmişten gelip Asya'yı şaşkına uğratıyor - Son Dakika Magazin


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