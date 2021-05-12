Bennu Yıldırımlar "Sadakatsiz"de

Yıldırımlar, Asya'nın (Cansu Dere) geçmişinden gelen, hiç tanımadığı Asya Günalan karakterine hayat verecek. Asya Günalan, Tekirdağ'ın ve Asya'nınhayatına bomba gibi düşecek; onun geçmişini sorgulamasına sebep olacak.

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu, senaryosunu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk'un uyarladığı Sadakatsiz'in başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a Melis Sezen eşlik ediyor.

Kadroda usta oyuncu Burak Sergen, Özge Özder, Kenan Ece, Yeliz Kuvancı, Ali İl, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mahmut Gökgöz, Onur Berk Arslanoğlu, Oktay Oy, Gamze Büyükbaşoğlu, Mutlunur Lafçı, Merve

Akın, Dora Dalgıç ve Bekir Hakan Uyanık yer alıyor.