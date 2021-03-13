Katil zanlısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Katil zanlısı adliyeye sevk edildi

13.03.2021 19:22

Katil zanlısı adliyeye sevk edildi Milas ilçesinde kız arkadaşı Bensu Narlı'yı silahla vurduktan sonra kaçan ve yakalanan Serhat K. Asayiş şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Milas adliyesine sevk edildi.

Katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Milas ilçesinde kız arkadaşı Bensu Narlı'yı silahla vurduktan sonra kaçan ve yakalanan Serhat K. Asayiş şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Milas adliyesine sevk edildi.

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesi Burgaz Mahallesinde erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürülen 23 yaşındaki Bensu Narlı'nın katil zanlısı Serhat K. Muğla'dan Milas Adliyesine sevk edildi.

Milas Burgaz Mahallesinde annesi ile birlikte oturan Bensu Narlı'yı dün akşam saatlerinde silah ile göğsünden tek el ateş ederek öldürdüğü ileri sürülen katil zanlısı Serhat K. olaydan sonra kaçmıştı. Katil zanlısının olaydan sonra E.D. isimli arkadaşının evine gittiği, oradan da araç ile kaçarken Söke yolu üzerinde yakalanmıştı.

Serhat K. yakalanmasının ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Katil zanlısının burada alınan ifadesinin ardından akşam saatlerinde Milas Adliyesi'ne sevk edildi. Katil zanlısına yardım ve yataklık yaptığı belirlenen E.D. isimli arkadaşı da gözaltına alındıktan sonra sorgusunun ardından o da adli makamlara sevk edildi.

Çelik yelek giydirildi

Katil zanlısı Serhat K. ve olaydan sonra kendisine yardım ve yataklık ettiği öğrenilen arkadaşı E.D. Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü binasından adliyeye sevk edilişi sırasında üzerlerindeki çelik yelek dikkat çekti. Her iki şüpheli de üzerlerine beyaz çelik yelek giydirilirken, motorize ekipler de bina çevresinde ve ilçe çıkışına kadar eşlik etti.

OLAY

Serhat K. Milas'ın Burgaz Mahallesi'nde annesi ile birlikte yaşayan kız arkadaşı Bensu Narlı'nın evine konuşmak içini gitti. Yanında getirdiği silahını kapıda bırakan katil zanlısı, Bensu Narlı ile konuşmasının ardından kapıda bıraktığı silahını alarak Bensu Narlı'nın kalbine tek el ateş ederek ölümüne sebep oldu. Serhat K., olay yerinden kaçtıktan kısa bir süre sonra Milas - Söke karayolu üzerinde gözaltına alındı.

Katil zanlısı adliyeye sevk edildi
Katil zanlısı adliyeye sevk edildi
Katil zanlısı adliyeye sevk edildi
Katil zanlısı adliyeye sevk edildi
Katil zanlısı adliyeye sevk edildi
Katil zanlısı adliyeye sevk edildi
Katil zanlısı adliyeye sevk edildi
Katil zanlısı adliyeye sevk edildi
Katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Muğla, Milas, Narlı, Söke, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Katil zanlısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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