Bensu Soral, eşi Hakan Baş'la yemekteydi. Çıkışta gazetecilerle sohbet eden oyuncu, "Set çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Bugün izinliydik. Arkadaşlarımızla yemeğe çıktık. Dizimiz haftaya ekranlarda olacak. Teaser yayınlandı. Heyecanımız büyük. Gelen tepkiler çok güzel" dedi.

Dört yıl sonra seyirci karşısına çıkacak Soral, 'Cam Tavanlar' dizisinde başrolünü Kubilay Aka ile paylaşacak. Gazetecilerin, "Diziler artık yavaş yavaş dijital platformlara doğru kayıyor. Size de bu platformlardan gelen bir teklif oldu mu?" sorusuna Soral, "Gelen birçok teklif oldu. Ama 'Cam Tavanlar' çok başka bir proje. Senaryoyu okuduğum zaman direk kabul ettim. Çünkü kadınları yücelten bir projeydi. ve bu proje bende daha ağır bastı ve kabul ettim" yanıtını verdi. Reyting kaygısı olmadığını da söyleyen oyuncu, "Çok güzel bir iş çıkartıyoruz. Sevilen bir dizi olacak. Her şeyin en iyisi olması için çok yoğun çalışıyoruz. Bundan sonra takdir seyircinin olacak" şeklinde konuştu.