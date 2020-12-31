Bensu Soral "Beni dışardan çok soğuk bulan da var…" - Son Dakika

Bensu Soral "Beni dışardan çok soğuk bulan da var…"

31.12.2020 13:13
Bensu Soral

Pandemi sürecini nasıl geçirdiğini anlatan Bensu Soral, " Dışarda işim olmadıkça evden çıkmıyorum.

Pandemi sürecini nasıl geçirdiğini anlatan Bensu Soral, " Dışarda işim olmadıkça evden çıkmıyorum. Bol bol çizim yapıyorum, spor yapıyorum. Bir de şimdi seramikle ilgilenmeye başladım, kendimi o alanda keşfediyorum ve bundan çok keyif alıyorum. Onun dışında dizi, film izliyoruz. Evimde ailem ve minik dostlarımla vakit geçiriyoruz" dedi.

Dışardan nasıl göründüğüyle ilgili ise güzel oyuncu "Beni dışardan çok soğuk bulan da var, çok samimi diyen de. Bakan gözlere göre değişir bence." dedi.

"Çok büyük aşk."

İkizinin olmasıyla ilgili hislerini ifade eden Bensu Soral Baş, "Tarifi yok. Çok büyük aşk. Hayata en yakın arkadaşınla başlıyorsun, hiç yalnız kalmıyorsun. Çok eğlenceli." dedi. Hayattaki en büyük değerli varlıklarının ailesi ve minik dostları olduğunu söyleyen oyuncu eğlenceli bir evde büyüdüğünü ise şu sözleriyle açıkladı "Gerçekten şen şakrak bir çocukluk dönemimiz oldu. En unutamadığım ve sevdiğim şeylerden biri, babamızın her sabah erkenden evde müzik açıp şarkılara eşlik ederek tek tek bizi uyandırması. Öperek, koklayarak, müthiş enerjik bir şekilde, yüzünde hep gülümsemesiyle "Koğuş kalk!" diyerek uyandırırdı. İşte bu yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum."

"Tatilde bile bu ikisi asla değişmeyen rutinlerim."

Her sabah 05.00'da uyandığını söyleyen Bensu Soral, tam bir sabah insanı olduğunu açıkladı. Bu özelliğinin babasından geçmiş olabileceğini "Müthiç bir enerji paylamasıyla uyanıyorum." diye sözlerine devam eden oyuncu "Her sabah 05: 00'te uyanıyorum. Bu vazgeçemediğim rutinlerimden biri. Günümü en verimli geçirdiğim saat. Çizim yapıyorum, sesli kitap dinliyorum, merak ettiğim konuları araştırıyorum. Daha sonra spor ve yürüyüş yapıyorum. Bunlar da vazgeçilmezim. Tatilde bile bu ikisi asla değişmeyen rutinlerim. Günün geri kalanı o günkü işlere göre değişebiliyor." dedi

"Saçımda hiç boya yok"

Sosyal medyada takipçilerinin en çok ona hangi soruyu sorduğuyla ilgili güzel oyuncu " En çok saç rengimi sorduklarını görüyorum. Saçımda hiç boya yok, çocukluğumdan beri bu renk. Bu vesileyle cevaplamış olayım." dedi.

Bensu Soral Beni dışardan çok soğuk bulan da var…

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Bensu Soral 'Beni dışardan çok soğuk bulan da var…' - Son Dakika Magazin


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