Bensu Soral hastalığı hakkında ilk kez konuştu

'Cam Tavanlar' dizisinde Kubilay Aka ile başrolü paylaşacak olan Soral, "Kubilay ile enerjimiz tuttu. Kendisini çok sevdim, iyi anlaşıyoruz" dedi.

Yakın zamanda "Crohn" hastası olduğu için Covid-19 aşısı olan Bensu Soral, sosyal medyada kimi çevreler tarafından eleştirilmişti.

"AŞI OLMASAM DAHA MI İYİYDİ?

Eleştirilere yanıt veren Bensu Soral, "Sıram geldi ve aşı oldum. Olmamam mı gerekiyordu? Bana çok destek olan oldu" dedikten sonra setin yolunu tuttu.

Crohn hastalığı nedir?

Crohn hastalığı en basit şekilde, "yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsaklardaki bir veya birkaç bölümü tutabilen, tutulan bölümde kalınlaşma ve ülserlere yol açan bir inflamatuar bağırsak hastalığı olarak tanımlanıyor.