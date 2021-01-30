Bensu Soral merak edilen o soruya cevap verdi - Son Dakika

Bensu Soral merak edilen o soruya cevap verdi

30.01.2021 21:46
Bensu Soral merak edilen o soruya cevap verdi, System.String[]

Oyuncu Bensu Soral, alışverişe için çıktığı Nişantaşı'nda erkek kardeşiyle objektiflere yansıdı. Soral, kişiliği ve kariyeri hakkında ilginç açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, insanlara karşı soğuk biri mi? İkinci mesleği ne? İşte güzel oyuncunun dikkat çeken itirafları...

Bensu Soral merak edilen o soruya cevap verdi

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Bensu Soral merak edilen o soruya cevap verdi - Son Dakika Magazin


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