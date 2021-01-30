Oyuncu Bensu Soral, alışverişe için çıktığı Nişantaşı'nda erkek kardeşiyle objektiflere yansıdı. Soral, kişiliği ve kariyeri hakkında ilginç açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, insanlara karşı soğuk biri mi? İkinci mesleği ne? İşte güzel oyuncunun dikkat çeken itirafları...
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30.01.2021 22:24:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bensu Soral merak edilen o soruya cevap verdi - Son Dakika