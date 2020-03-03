Bensu Soral mutluluğun sırrını verdi! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Bensu Soral mutluluğun sırrını verdi! - Son Dakika Magazin

Bensu Soral mutluluğun sırrını verdi!

6 saat önce

Bensu Soral iş insanı Hakan Baş ile Eylül 2018'de nikah masasına oturmuştu.

Bensu Soral mutluluğun sırrını verdi!, System.String[]

Bensu Soral iş insanı Hakan Baş ile Eylül 2018'de nikah masasına oturmuştu. InStyle dergisine röportaj veren oyuncu, "Mutlu evlilik için tüyo verir misiniz?" sorusunu "Karşılıklı saygı, sevgi, ilgi, empati ve hoşgörü şart. İyi bir ikili olursanız, mutlu olmak kolay" diye yanıtladı.


Gündüz şekerlemesi


Bensu Soral bir gününün nasıl geçtiğini de şöyle anlattı: Her sabah 05.00'te kalkarım. Kahvaltı-kahve ritüelim gerçekleştikten sonra sete gitmeyeceksem muhakkak bir saat yürüyüşe çıkarım. Ardından spora giderim. Akşamüstü de 16.00-17.00 arası şekerleme yaparım. Zımba gibi uyanır, eşimi beklerim.

bensu soral, Hakan Bas, Eylül, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:02 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Evleneceklerini duyuran Doruk Doğrusöz ile Sevda Demirel ayrıldı
Survivor'da Tayfun ve Nisa arasında dikkat çeken yakınlaşma Miray Daner'den "Ölü askerlerin isimleriyle dolu hikayeniz olacak" diyen kişiye sert cevap Ünlü astrolog Nuray Sayarı, eşi tarafından tehdit edildiğini söyleyerek Erdoğan'dan yardım istedi

Son Dakika Haberleri
17:09 DÜNYA MUTFAĞINA NE KADAR HAKİMSİN?
16:04 Zeytin yaprağının faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı neye iyi gelir?
16:04 Yumurtanın faydaları nelerdir? Yumurta
16:04 Soğan suyunun faydaları nelerdir? Soğan suyu nasıl hazırlanır ve neye iyi gelir
16:04 Yaban mersini faydaları nelerdir? Yaban mersini neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 17:25:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bensu Soral mutluluğun sırrını verdi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]