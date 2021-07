Bensu Soral ve Kubilay Aka, final kararı alan Cam Tavanlar dizisi için veda paylaşımı yaptı

Haziran ayından yaz dizisi olarak ekrana gelmeye başlayan Cam Tavanlar dizisi, istenilen reytinglere ulaşamayınca final yapma kararı aldı. Ekran macerası 8 bölüm süren dizinin başrolleri Bensu Soral ve Kubilay Aka da Instagram hesaplarından peş peşe veda paylaşımları yaptı.

"SİZİNLE ÇALIŞMAK ÇOK GÜZELDİ"

Cam Tavanlar'da Leyla karakterine hayat veren Bensu Soral, paylaşımında "Her son yeni bir başlangıç. Başta benimle bu yolculuğa çıkan canım partnerim Kubilay Aka'ya, bana her işimi kolaylaştırdığı ve o bitmez tükenmez pozitif enerjisi için sonrasında çılgın yönetmenim Fehmi Öztürk'e bana öğrettikleri ve kattıkları için çok teşekkür ederim! Sizinle olmak bir harika. Ve Cam Tavanlar dizimizin yayınında, yapımında, kamera önünde-kamera arkasında emeği geçen tüm arkadaşlarımın ellerine sağlık. Sizinle çalışmak çok ama çok eğlenceliydi! Hepinizi çok seviyorum. Her şey kötüye gidiyormuş gibi olduğunda, durup bir elma ye. Önce bir dur yani, Biz hep öyle yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ELİMİZDEN GELDİĞİNCE ÇALIŞIP ÇABALADIK"

Dizide Cem rolünü oynayan Kubilay Aka ise partneriyle bir fotoğrafını paylaşarak "Biz bitirdik. Elimizden geldiğince çalışıp çabalayıp sizlere son iki bölüm bıraktık geride. Bu sabah son set sabahımızdı. Çok güzel dostlar arkadaşlar edindim. Başta bembeyaz bir kalbe sahip Bensu Soral sana binlerce teşekkürler her şey için iyi ki tanıdım seni" dedi.

Bensu Soral ve Kubilay Aka'yla beraber dizinin oyuncu kadrosunda Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı, Ayhan Işık ile Cevdet Arıcılar gibi genç ve usta isimler bir arada yer alıyor.