Bentderesi dolmuş durakları pırıl pırıl oldu - Son Dakika

Her gün binlerce vatandaşın kullandığı, Ulus Bentderesi dolmuş durakları, Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatıyla, baştan aşağı yenilendi. Yepyeni bir görünüme kavuşan duraklar, vatandaşlardan ve minibüsçü esnafından tam not aldı.

Bentderesi dolmuş durakları pırıl pırıl oldu. Çalışmaların kısa sürede tamamlandığını söyleyen Başkan Balcı, "Başkentin orta yerinde, her gün binlerce kişinin kullandığı bir alanda, başkentimize yakışmayan bir görüntü olmasına müsaade edemezdik" dedi.

"Çok daha temiz, çok daha düzenli"

Başkan Asım Balcı, yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Bentderesi dolmuş durakları alanı, her gün binlerce Ankaralı hemşehrimizin kullandığı, yüzlerce dolmuşun giriş çıkış yaptığı, yüzlerce kişinin çalıştığı, çok aktif ve çok da yoğun kullanılan bir alan. Ankara'nın pek çok semtine dolmuşlar buradan kalkıyor. Böyle olmasına rağmen, buraya, başkente hiç yakışmayacak derecede karışık, bakımsız ve kötü bir görüntü hakimdi. Minibüsçü kardeşlerimizle el ele verdik, bu kötü görüntüyü ortadan kaldırdık. Kaldırımları düzenledik, asfalt çalışması gerçekleştirdik, durakları yeniledik, oturma ve bekleme yerlerini baştan aşağı yepyeni bir görünüme kavuşturduk. Bölge, vatandaşlarımız için de, çalışanlar için de eskisinden çok daha temiz ve çok daha düzenli oldu."

Başkan Balcı yenilenmiş Bentderesi dolmuş durakları alanının, Ankara'ya hayırlı olmasını diledi. - ANKARA