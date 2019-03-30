Bentley'den Dünyanın En Hızlı Ve Lüks Suv'si Bentayga Speed

306 km/s azami hızı bulunan Bentayga Speed, 0'dan 100 kilometre hıza sadece 3,9 saniyede ulaşıyor. Aracın 6,0 litrelik W12 motoru 626 HP (635 PS) güç ve ve 900 Nm tork üretiyor.

Bentley'in, Büyük Britanya'da tasarlanan, mühendislik çalışmaları tamamlanan ve el hüneriyle imal edilen SUV modeli Bentayga Speed günümüze kadar piyasaya sürülen en güçlü ve performans odaklı Bentayga özelliğini taşıyor. 2007 yılında Continental GT ile doğan Speed modellerinin uzun yıllara dayanan geleneğinin ışığında tasarlanan model, geçen yıl zorlu Pikes Peak International Hill Climb'da seri üretimi yapılan SUV rekorunu kırdığından bu yana Bentayga'nın performans limitlerini daha da zorluyor.

Seri üretime geçilen dünyanın en hızlı SUV modeli Bentayga Speed'de ünlü 6 litrelik W12 motorunun geliştirilmiş 626 HP'lik (635 PS) bir versiyonu yer alıyor ve motor 306 km/s azami hıza ulaşıp 0'dan 100 kilometre hıza 3,9 saniyede ulaşıyor.

Artan performans seviyelerine uygun olması açısından, Bentayga Speed'in amaca uygun dış görünümü dikkat çekiyor.Koyulaştırılmış farlar, gövde renginde yan etekler ve çarpıcı arka rüzgarlık SUV'nin performans detaylarını tamamlıyor. Koyulaştırılmış radyatör ve tampon ızgaraları, üç farklı kaplama seçeneğiyle sunulan 22 inç'lik eşsiz jant tasarımı ve Speed'e özgü arma spor tasarım özelliklerini tamamlayıcı nitelikte.

Tüm Bentayga modellerinde olduğu gibi, dört çeker sürüş sistemine sahip Speed'de Elektronik Diferansiyel Kilidi ve sekize kadar Sürüş Dinamiği modu bulunuyor. Sport moda özgü mühendislik revizyonları daha dinamik bir sürüş sağlarken, daha büyük bir egzoz yapısı ile daha sert bir süspansiyon ayarı sürücünün sürecin parçası haline gelmesini sağlıyor.

Bir dizi özel opsiyon vasıtasıyla, müşteriler Bentayga Speed'i kendi gereksinimlerine göre kişiselleştirebiliyor. Bu opsiyonlar arasında karbon seramik frenler, masaj fonksiyonlu 22 yönde ayarlanabilir ön koltuklar, karbon fiber ön paneller, Bentley arka-koltuk eğlence sistemi (RSE) ve ruh haline göre ayarlanabilen aydınlatma bulunuyor.

Bentayga Speed - SUV Modellerde Lüks ve Performansın Zirvesi

Yeni modelde Bentayga'nın olağanüstü kabiliyetleri yeni düzeylere çıkarılıyor, 6 litrelik W12 çift turbo şarjlı mevcut modeldeki 608 PS'lik azami güç seviyesi yeni Speed'de 626 HP'ye (635 PS) çıkarılmış durumda. 900 Nm'lik (664 lb.ft) tork sayesinde otomobil zorlanmadan hızlanabiliyor.

İstisnai performans, konfor ve kontrol özellikleri sunan yeni Speed'in azami hızı da 301 km/s'den 306 km/s'ye yükseltilirken, 0-100 km/s hızlanma süresi 4,1 saniyeden 3,9 saniyeye indirilmiş durumda bulunuyor.

Bentayga modelleri arasında performans açısından zirvede bulunan Speed'de dört karayolu Sürüş Dinamiği modu mevcut: Bir uçta Comfort modu bulunurken, diğer uçta Bentley ve Sport modu bulunuyor. Kendi sürüş ayarlarını oluşturmak isteyen sürücülere yönelik Custom modu da bulunuyor.

Yalnızca Speed modeline yönelik olarak Sport modu W12 motoru ve sekiz vitesli otomatik şanzımanın yanı sıra süspansiyon ve Bentley Dynamic Ride'dan daha hızlı yanıt alınması amacıyla yeniden kalibre edildi. Bunun sonucunda daha dinamik ve insanı içine çeken bir sürüş deneyimi ortaya çıkıyor.

Bentley Dynamic Ride rakipsiz bir 48V sistemini kullanan dünyadaki ilk elektrik aktif devrilme kontrol teknolojisi. Bu sistem viraj alma sırasında ortaya çıkan yan dönüş güçlerine anında karşılık verirken lastik temasını azami seviyeye getirerek sınıfında lider kabin stabilitesi sunarken sürüş konforunun en üst seviyede olmasını sağlıyor ve kontrolü mükemmel kılıyor.

Otomobili ilk çalıştırma ve vites düşürme esnasında öne çıkan daha büyük egzoz yapısı daha sert bir süspansiyon yapısıyla bir araya gelerek sürücünün yaşadığı deneyimi daha da keyifli hale getiriyor. Bentayga'nın sürekli dört çeker sürüş sistemi sınıfında lider kontrol ve tüm arazi türlerinde sürüş kabiliyeti sağlarken, güçlü seramik frenler de opsiyon olarak sunuluyor.

Bentayga Speed'in seramik frenleri bir Bentley modeline monte edilen en büyük ve en güçlü fren takımını oluşturuyor. 6.000 Nm'lik azami frenleme torku sunan fren takımı 1.000 °C'ye kadar olan sıcaklıklara dayanabilecek şekilde tasarlandı. Bunun yanında, demir fren takımlarına göre 20 kg'ı aşan bir yük tasarrufu sağlanıyor.

Yollarda Kendini Hemen Gösteren Bentley

Bentley Bentayga'nın zarif ve zamana meydan okuyan tasarımı ön plana çıkıyor. Speed'in amaca uygun tasarımı, gövde rengindeki alt gövde tasarımı, gövde rengindeki ön ve arka splitter'ler ve çarpıcı arka rüzgarlık SUV modelimizin atletik görünümünü daha da çekici hale getiriyor. Mütevazı ve zarif Speed dokunuşları her iki ön kapının alt kenarlarını süslüyor.

Bunun yanı sıra, Bentayga Speed'de alt ön ızgaranın alt tarafında gövde renginde bir ön panel bulunuyor. Speed'e özel olarak üretilen tampon ve radyatör ızgaraları modelin performans özelliklerini vurgulayan koyulaştırılmış bir matris şeklinde tasarlandı.

Koyulaştırılmış ön ve arka lambalar Speed'in kendine has özelliklerinden başka birini temsil ediyor. Bentley'nin modern Black Specification modelini tercih eden müşterilere yönelik üç farklı kaplama (gümüş, koyulaştırılmış veya siyah) seçeneğiyle sunulan 22 inç'lik, 10 telli jant tasarımı modelin görünümünü tamamlıyor.

Lüksten Ödün Vermeyen Eşsiz bir Kabin

Crewe, İngiltere'de el hüneriyle tasarlanan Bentayga'nın kabini modern İngiliz tasarımının somut bir örneğini teşkil ediyor. Bentayga Speed'de eşsiz tasarım hatlarının vurgulanması amacıyla farklı renklerin kullanıldığı yeni bir iç tasarım sunuluyor. Bu farklılığın merkezinde bir Bentayga modelinde ilk kez kullanılan Alcantara bulunuyor.

Tasarım hatları kapı ve kapı kolu çevresinde, koltuk minderlerinin ve koltuk arkalığı yastıklarının kenarında ve alt konsolda bulunan zarif'tasarımlar' ile kendini daha iyi gösteriyor. Dikişlerde kontrast renk kullanımı tüm Bentayga modellerinde mevcut. Beş koltuk yerine dört koltuklu olan tüm Speed modellerinde minder destek bölümlerinde, koltuk arkalıklarının üst kısımlarında, kapı pedlerinde ve bagaj kapaklarındaki elmas şeklindeki işlemelerde de bu tasarım uygulanmış.

Bentayga müşterilerinin opsiyonel olarak koltuk arkalıklarının üst kısmına Bentley kanatlarını işlettirebilmesine karşın, yeni Speed modellerinin hem baskı dikişlerinde hem de kontrast dikişlerinde bu kanatların yerini 'Speed' kelimesi alıyor. Metal bir Speed yazısı yolcu tarafındaki konsolu süslerken, lüksten ödün vermeyen kabinin girişinde Speed yazısının bulunduğu aydınlatmalı bir basamak sacı yolcuları karşılıyor.