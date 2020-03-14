Bentonit Korona virüsüne ışık olabilir - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bentonit Korona virüsüne ışık olabilir - Son Dakika

Bentonit Korona virüsüne ışık olabilir

6 saat önce

Çin'in Wuhan kentinde meydana gelen ve tüm dünyada binlerce ölüme neden olan Korona virüsü için Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Bentonit Uzman Maden Mühendisi Hamit Tecer'den ümit verici açıklama geldi.

Bentonit Korona virüsüne ışık olabilir, System.String[]

Çin'in Wuhan kentinde meydana gelen ve tüm dünyada binlerce ölüme neden olan Korona virüsü için Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Bentonit Uzman Maden Mühendisi Hamit Tecer'den ümit verici açıklama geldi.


Dünyanın birçok ülkesine ihracatı gerçekleştirilen bentonit kilinin AIDS, kuş gribi ve gripte etkili olduğu öğrenilirken, İspanya'nın başkenti Madrid kentinde bulunan Ramn y Cajal Hastanesi doktorlarından Santiago Moreıno, virüsün HIV virüsüne çok benzediğini ve HIV tedavisinde kullanılan metotlarla yapılacağını bildirdi. Ayrıca Bezm-i Alem Üniversitesi fitoterapi profesörlerinden Murat Kartal özellikle zerdeçalın içerisinde bulunan kanser ve romatizmal hastalıkları, kalp damar hastalıklarında çok etkili olduğunu bilinen curcimin molekülüne değinerek bentonit ve curcumin karışımının hücrelere girişini önleyebileceğini bildirdi.


Konuyla alakalı açıklama yapan Bentonit Uzmanı Maden Mühendisi Hamit Tecer, "Bentonit kilinin değişik olan ilginç bir özelliği var ve bu zaten bilim çevreleri tarafından biliniyor. Bentonit çok yüksek negatif iyon özelliği taşıdığı için, içerisinde bulunan pozitif yüklü patojenlerin zararlı bakterileri ve tüm virüsler mıknatıs gibi çekerek vücuttan atma kabiliyeti çok yüksektir. Bu yüzden virüssel tedavilerde geniş olarak kullanılıyor. Tabii, bu biz söylemimizi ispat etmemiz için elimizde bir delil olması gerekir. Nanobit bentonit AIDS, kuş gribi ve gripte etkili olma ihtimalleri araştırıldığında bentonitin etkili olduğunu gösteriyor. Bentonit kilinin ve nanotik boyutunun küçük olduğunu biliyoruz. Bu kil yüzde 99,5 AIDS mikrobuna karşı direnç sağladığını ve vücut içerisindeki mikropları mıknatıs gibi dışarı atıyor ve dolayısı ile insanın hasta olmasını önlüyor. Aynı bentonitin yine insan gribinde yüzde 43,8 ile yüzde 99,8 etkili olduğu kanıtlanmıştır. AIDS virüsünde içerisinde bulunan maddeler korona virüsüne çok benzediği için bu bentonit ondada etkili olabilir. Bu nedenle bentonitin korona virüsünde çok etkili olacağını düşünüyorum. Türkiye'de çok sayıda kullanıcımız olduğundan dolayı ve bentonit kullanan vatandaşlarımız grip olmadıklarını söylüyorlar. Çünkü bentonit grip virüslerinin tümünde etkili oluyor. Dünya çağında ölümlere neden olan korona virüsü de bir şekilde mutasyona uğramış grip gibi ifade ediliyor. Sadece bu virüste kuluçka süresi biraz ve daha bulaşıcı olduğu için insanlarımızı tedirgin ediyor. Bentonit kili virüsleri sadece vücuttan attığı için değil aynı zamanda toksin, ağır metal, radyasyon, bakteri ve enfeksiyona karşıda çok etkili olduğunu görmekteyiz. Yani bentonit yiyen insanlarımızda duyarlılık, dirençlilik çok fazla artar" dedi. - ORDU

Maden, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar anlattı
Son dakika: İngiltere'de koronavirüs ölümleri 24 saatte ikiye katlandı Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1441'e yükseldi

Son Dakika Haberleri
23:52 Gölete düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
23:50 Ceyhan Nehri taştı, tarım alanları su altında kaldı
23:50 "VAR sistemindeki hakem hiçbir zaman hata yapmamalı"
23:48 Konya'da eski kömür ocağındaki gölete düşen genç öldü
23:46 Senegal'de koronavirüs salgınına karşı önlemler üst seviyeye çıkarıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 23:55:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bentonit Korona virüsüne ışık olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]