Benz, Güvenlik Endişeleri Nedeniyle Çin Pazarındaki Bazı Araçlarını Geri Çağırıyor - Son Dakika
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Benz, Güvenlik Endişeleri Nedeniyle Çin Pazarındaki Bazı Araçlarını Geri Çağırıyor

26.03.2022 12:23
Benz, Güvenlik Endişeleri Nedeniyle Çin Pazarındaki Bazı Araçlarını Geri Çağırıyor

BEİJİNG, 26 Mart (Xinhua) — Kurum tarafından yapılan yazılı açıklamada, geri çağrılan araçlar arasında 26 Mart 2021 ile 22 Eylül 2021 tarihleri arasında imal edilen 4.628 adet C Sınıfı araç, 29 Ekim 2018 ile 18 Haziran 2021 tarihleri arasında imal edilen 38.318 ithal otomobil ve 15 Ağustos 2018 ile 13 Ekim 2021 tarihleri arasında üretilmiş […]

BEİJİNG, 26 Mart (Xinhua) — Kurum tarafından yapılan yazılı açıklamada, geri çağrılan araçlar arasında 26 Mart 2021 ile 22 Eylül 2021 tarihleri arasında imal edilen 4.628 adet C Sınıfı araç, 29 Ekim 2018 ile 18 Haziran 2021 tarihleri arasında imal edilen 38.318 ithal otomobil ve 15 Ağustos 2018 ile 13 Ekim 2021 tarihleri arasında üretilmiş 17.312 aracın yer aldığı belirtildi. Açıklamaya göre şirketlerin geri çağırdığı lüks araç partilerinde farklı kusurlar bulunuyor.

26 Mart 2021 ile 22 Eylül 2021 tarihleri arasında imal edilen araçlarda motor kontrol ünitesindeki bir yazılım hatasının, aracı yeniden çalıştırma olanağı olmadan motorun aniden durmasına yol açması olasılığı bulunuyor. 29 Ekim 2018 ile 18 Haziran 2021 tarihleri arasında ve 15 Ağustos 2018 ile 13 Ekim 2021 tarihleri arasında üretilen otomobillerse geri görüş kamerasından gelen görüntülerin doğru şekilde ekrana yansıtılmaması ve bunun sonucunda bir güvenlik tehdidinin ortaya çıkabilmesi olasılığı nedeniyle geri çağrılıyor. Açıklamada yetkili satıcıların, güvenlik risklerini ortadan kaldırmak için motor kontrol yazılımını ve MBUX çoklu ortam sistem yazılımını ücretsiz olarak yükselteceği belirtildi.

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Tragger, Eylül, Mart, Ekim, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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