Benzema, 2049 gün sonra Fransa Milli Takım aday kadrosuna çağırıldı

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası için seçtiği 26 kişilik kadroyu duyurdu. Kadroda en dikkat çeken isim ise Ekim 2015'ten sonra ilk kez aday kadroya çağrılan Karim Benzema oldu.

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası için seçtiği aday kadroyu açıkladı. Deneyimli teknik adam, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Mathieu Valbuena ile yaşadığı şantaj olayından sonra bir daha kadroya çağırmadığı Karim Benzema'yı Ekim 2015'ten bu yana ilk kez aday kadroya dahil etti. Fransa'nın aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Öte yandan deneyimli golcü, 2020 yılında bir sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında bir diğer Fransız forvet Olivier Giroud için çarpıcı ifadeler kullanmıştı. Giroud ile karşılaştırılamayacağını söyleyen 33 yaşındaki oyuncu, "Formula 1 ile Go-kartingi karşılaştıramazsınız. Ben Formula 1'im. Onun kendi kariyeri var, istediği şeyleri yapıyor ve gollerini atıyor. Onun hakkında çok düşünmüyorum, o kendi yolunda ben kendi yolumdayım" şeklinde konuşmuştu.