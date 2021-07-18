Üye Girişi
Benzema'nın arkadaşından olay yaratacak iddia! Mbappe bu yaz Real Madrid'le imzalıyor - Son Dakika

Benzema'nın arkadaşından olay yaratacak iddia! Mbappe bu yaz Real Madrid'le imzalıyor

18.07.2021 00:28

PSG'de geleceği soru işareti olan Kylian Mbaeppe'nin Real Madrid'e transfer olacağı öne sürüldü. İspanyol devinde forma giyen Karim Benzema'nın yakın arkadaşı Muhammed Henni, YouTube kanalından yayınladığı videoda Mbappe'nin Real Madrid'le anlaştığını açıkladı. Henni'nin haberi aldığı kaynağın ise Benzema olduğu iddia ediliyor.

PSG'de forma giyen dünyaca ünlü golcü Kylian Mbappe'nin bu yaz transfer yapıp yapmayacağı merak konusu. Adı sık sık Real Madrid'le anılan Fransız golcü için sürpriz bir isimden transfer iddiası geldi. Eflatun-beyazlılarda forma giyen Karim Benzema'nın yakın arkadaşı Muhammed Henni, Mbappe'nin geleceğine ilişkin açıklamada bulundu.

BİLGİNİN KAYNAĞI BENZEMA OLABİLİR

Sporx'in haberine göre; "Mbappe, Real Madrid'e transfer olacak" başlığıyla bir video paylaşan Henni, kaynağının "tartışılmaz bir isim" olduğunu söyledi. Fransız basını da ünlü Youtuber'ın bu haberi Benzema'dan aldığı yönünde bilgiler paylaşmaya başladı.

Benzema'nın arkadaşından olay yaratacak iddia! Mbappe bu yaz Real Madrid'le imzalıyor

MBAPPE'NİN BONSERVİSSİZ AYRILMAMASI İÇİN AĞUSTOS SONUNDA İMZA ATILACAK

Henni'ye göre Mbappe, PSG ile sözleşme imzalamama kararı aldı. Henni ayrıca, gelecek sezon sonunda PSG ile kontratı bitecek olan Mbappe'nin bonservissiz ayrılmaması için Ağustos sonunda Real Madrid'e imza atacağını da söyledi. PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Mbappe'nin hiçbir zaman PSG'den ayrılmayacağını söylemişti.

Benzema'nın arkadaşından olay yaratacak iddia! Mbappe bu yaz Real Madrid'le imzalıyor

Kylian Mbappe, Karim Benzema, Real Madrid, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Benzema'nın arkadaşından olay yaratacak iddia! Mbappe bu yaz Real Madrid'le imzalıyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Emir Sarıgül bu işe çok sinirlenecek! Bodrum'da tatil yapan Buket Aydın'a 300 adet gülle jest yapıldı 00:17 Emir Sarıgül bu işe çok sinirlenecek! Bodrum'da tatil yapan Buket Aydın'a 300 adet gülle jest yapıldı Beşiktaş'ın kondisyonerinden Galatasaray'a sürpriz Ghezzal tepkisi! Paylaşımını apar topar sildi 23:40 Beşiktaş'ın kondisyonerinden Galatasaray'a sürpriz Ghezzal tepkisi! Paylaşımını apar topar sildi Galatasaray taraftarına müjde! Şampiyonlar Ligi yolunda kritik PSV maçı TV8'de 22:57 Galatasaray taraftarına müjde! Şampiyonlar Ligi yolunda kritik PSV maçı TV8'de
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 5 yabancı futbolcunun biletini kesti 22:28 Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 5 yabancı futbolcunun biletini kesti Seyir halindeki minibüs şoförü, yolcu tarafından silahla vurularak öldürüldü 21:13 Seyir halindeki minibüs şoförü, yolcu tarafından silahla vurularak öldürüldü Kiralık katillerce öldürülen Büyükşen çiftinin çocukları cinayetin çözülmesinden sonra ilk kez konuştu 20:07 Kiralık katillerce öldürülen Büyükşen çiftinin çocukları cinayetin çözülmesinden sonra ilk kez konuştu
Ünlü şarkıcı Hadise öyle bir frikik verdi ki, ortalığı resmen yıktı geçti 19:02 Ünlü şarkıcı Hadise öyle bir frikik verdi ki, ortalığı resmen yıktı geçti Adım adım takip edilip cinsel saldırıya uğrayan 17 yaşındaki kızının son durumunu anlatan baba, gözyaşlarına boğuldu 18:17 Adım adım takip edilip cinsel saldırıya uğrayan 17 yaşındaki kızının son durumunu anlatan baba, gözyaşlarına boğuldu

Son Dakika Haberleri
18:33 Polis ekiplerinin baskınıyla ortaya çıktı! Büyükşen cinayetinde dikkat çeken maske detayı
18:28 Son kararı verdi! İşte Fatih Terim'in PSV maçında görmek istediği muhtemel 11'i
18:16 Esed rejiminin sivillere yönelik zulmü dinmiyor! Saldırılarda 4 sivil öldü, 4 sivil yaralandı
18:13 Tüm servetini bağışlayıp, kirasını ödeyemez hale geldi! Cansız bedeniyle karşılaşan komşuları derin üzüntü yaşadı
18:09 Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'den taraftara sert çıkış! Vedat Muriqi'yi eleştiren taraftara tehditler savurdu
17:42 "Yazıyor yazıyor" sesleri mazide kaldı! Meşhur fotoğraftaki gazeteci çocuk yaşamını yitirdi
17:38 Son Dakika: Rize'de sele maruz kalan alanlar afet bölgesi ilan edilecek
17:25 Ümitcan Uygun'un tahliyesi tepkilere neden olmuştu, başsavcılıktan açıklama geldi: Tutukluluk süresi 6 ayı geçemez
17:18 Beşiktaş mutlu sona kavuştu! Valentin Rosier transferi için Sporting Lizbon'la anlaşma sağlandı
16:52 Yıllarca herkesten saklamış! Hande Yener annesinden bile sakladığı sırrını ilk kez açıkladı
Müzik yayını saati kısıtlaması ne zaman kalkacak? Bakan Ersoy, topu Kabine'ye attı Müzik yayını saati kısıtlaması ne zaman kalkacak? Bakan Ersoy, topu Kabine'ye attı         
00:24
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'la ilgili kimsenin bilmediği detay: Son 1 ay boyunca sokakta kalmış Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'la ilgili kimsenin bilmediği detay: Son 1 ay boyunca sokakta kalmış         
23:58
Bodrum sınırları bu sefer fena aştı! Yemeğe 23 bin 494 TL hesap geldi Bodrum sınırları bu sefer fena aştı! Yemeğe 23 bin 494 TL hesap geldi         
23:19
Eş değiştirme sitesine üye olan hakimin, başkalarının karısıyla cinsel ilişkiye girmek için ürettiği yöntem mide bulandırdı Eş değiştirme sitesine üye olan hakimin, başkalarının karısıyla cinsel ilişkiye girmek için ürettiği yöntem mide bulandırdı         
22:47
Asma kilit fantezisi hastanede bitti! Talihsiz adamın kangren olan cinsel organı kesildi Asma kilit fantezisi hastanede bitti! Talihsiz adamın kangren olan cinsel organı kesildi         
22:01
FIFA, futbol tarihinin en büyük devrimine hazırlanıyor! İşte 4 maddede hayata geçirilecek yeni kurallar FIFA, futbol tarihinin en büyük devrimine hazırlanıyor! İşte 4 maddede hayata geçirilecek yeni kurallar         
20:54
Tünelde hatalı sollama yapan otomobil, tanker ve vincin arasında sıkıştı Tünelde hatalı sollama yapan otomobil, tanker ve vincin arasında sıkıştı         
20:03
Siyaset sahnesi kızışıyor! Pervin Buldan'ın ittifak açıklamalarına CHP'den ilk yanıt Siyaset sahnesi kızışıyor! Pervin Buldan'ın ittifak açıklamalarına CHP'den ilk yanıt         
18:42
Çevredekilere aldırmadan tekme tokat birbirlerine girdiler! Düğün masrafları yeni evli çifti birbirine düşürdü Çevredekilere aldırmadan tekme tokat birbirlerine girdiler! Düğün masrafları yeni evli çifti birbirine düşürdü         
17:38
Öfkeli kadın, eşini sokak ortasında darbeden genci tekme tokat dövdü Öfkeli kadın, eşini sokak ortasında darbeden genci tekme tokat dövdü         
17:30
Survivor Sahra'yı görenler tanıyamadı! Estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuştu Survivor Sahra'yı görenler tanıyamadı! Estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuştu         
17:10
Bilim Kurulu önerdi, gözler Kabine'ye çevrildi: Aşı yaptırmayan maç, konser ve AVM gibi kalabalık ortamlara girmesin Bilim Kurulu önerdi, gözler Kabine'ye çevrildi: Aşı yaptırmayan maç, konser ve AVM gibi kalabalık ortamlara girmesin         
16:02
Onlarca göçmen tırdan inip yerleşim yerlerine dağıldı, Valilik kırmızı alarma geçti! Onlarca göçmen tırdan inip yerleşim yerlerine dağıldı, Valilik kırmızı alarma geçti!         
15:02
Çavuşoğlu ile Faisal bin Ferhan görüşmesinde bayrak krizi! Türk bayrağı daha küçük boyutta kullanıldı Çavuşoğlu ile Faisal bin Ferhan görüşmesinde bayrak krizi! Türk bayrağı daha küçük boyutta kullanıldı         
13:48
Ünlü aktör evlilik kararını ilk kez anlattı! Sürpriz evliliğin perde arkasında uçan sincap çıktı Ünlü aktör evlilik kararını ilk kez anlattı! Sürpriz evliliğin perde arkasında uçan sincap çıktı         
13:39
Nihal Olçok'un Nihal Olçok'un "Lokasyon at ben gelirim" çağrısına Sedat Peker'den yanıt gecikmedi: Şeref duyarım         
12:36
Anket sonuçları çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat gecikmedi: Kanal İstanbul'u halka çok iyi anlatın Anket sonuçları çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat gecikmedi: Kanal İstanbul'u halka çok iyi anlatın         
12:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2021 00:41:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Benzema'nın arkadaşından olay yaratacak iddia! Mbappe bu yaz Real Madrid'le imzalıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement