Benzema'nın arkadaşından olay yaratacak iddia! Mbappe bu yaz Real Madrid'le imzalıyor

PSG'de forma giyen dünyaca ünlü golcü Kylian Mbappe'nin bu yaz transfer yapıp yapmayacağı merak konusu. Adı sık sık Real Madrid'le anılan Fransız golcü için sürpriz bir isimden transfer iddiası geldi. Eflatun-beyazlılarda forma giyen Karim Benzema'nın yakın arkadaşı Muhammed Henni, Mbappe'nin geleceğine ilişkin açıklamada bulundu.
Sporx'in haberine göre; "Mbappe, Real Madrid'e transfer olacak" başlığıyla bir video paylaşan Henni, kaynağının "tartışılmaz bir isim" olduğunu söyledi. Fransız basını da ünlü Youtuber'ın bu haberi Benzema'dan aldığı yönünde bilgiler paylaşmaya başladı.
Henni'ye göre Mbappe, PSG ile sözleşme imzalamama kararı aldı. Henni ayrıca, gelecek sezon sonunda PSG ile kontratı bitecek olan Mbappe'nin bonservissiz ayrılmaması için Ağustos sonunda Real Madrid'e imza atacağını da söyledi. PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Mbappe'nin hiçbir zaman PSG'den ayrılmayacağını söylemişti.
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