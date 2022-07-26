Benzer belirtilerden dolayı grip ile koronavirüsün karıştırılmaması gerekiyor

Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de artan koronavirüs vakaları hakkında konuşan Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Metin Kamış, "Gribim diye düşünüp test yaptırmaktan kaçınmamak gerekiyor" dedi.

Son günlerde koronavirüs vaka sayıları yükselişini sürdürüyor. Sadece Türkiye'de değil tüm Dünya'da artan vaka sayıları, insanların genelinde tedirginliğe neden oluyor. Koronavirüsün yanı sıra grip ve nezle salgınının da var olduğu şu dönemde bireysel tedbirler ön plana çıkıyor. Caddelerde ve sosyal alanlarda bireysel maske kullanımının arttığı şu günlerde tedbirler sık sık gündeme geliyor. Mevsimsel rahatsızlıklarla koronavirüsün benzer semptomlar göstermesi de vaka sayılarının artışında önemli rol oynuyor. Uzmanlar ise hastalık belirtisi var olan kişilerin derhal test yaptırması konusunda ve zamanı gelen hatırlatma dozlarının önemi hakkında uyarıyor.

"ÖMÜR BOYU BAĞIŞIKLIK KAZANILAN BİR HASTALIK OLMADIĞINI KABULLENMEK GEREKİYOR"

Risk grubundaki vatandaşların tekrar maske kullanması gerektiğini belirten Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Metin Kamış, hatırlatma dozunun da önemine değindi. Koronavirüsün tekrar bulaşabilen bir hastalık olduğunu hatırlatan Kamış, "Geçtiğimiz aylarda pandeminin etkisinin azalmasıyla tedbirlerin büyük çoğunluğu geri çekildi. Lakin son günlerde özellikle şehrimizde artan vaka sayıları sebebiyle vatandaşlarımızın çok daha dikkatli olması gerekiyor. Toplu taşımada veya kalabalık alanlarda maske takma zorunluluğu olmamasına rağmen bence yine de maske takılmalıdır. Özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız,65 yaş üstü vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarının maske kullanımına azami düzeyde özen göstermesi gerekmektedir. Bu grup vatandaşlarımızdan hatırlatma dozu süreleri gelenlerin de aşılarını mutlaka yaptırmalarını öneriyorum. Vatandaşların koronavirüsün bir defa geçirilip ömür boyu bağışıklık kazanılan bir hastalık olmadığını kabullenmesi gerekiyor. Bu sebeple koronavirüse yakalanıp atlatılsa da vatandaşlarımız önlemlerini almaya devam etmelidir" dedi.

"GRİBİM DİYE DÜŞÜNÜP TEST YAPTIRMAKTAN KAÇINMAMAK GEREKİYOR"

Son günlerde grip ve nezle hastalıklarının da yoğun şekilde halk arasında yer aldığını ve vatandaşların kafa karışıklığı yaşadığını belirten Eczacı Metin Kamış, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın herhangi bir zorunluluk olmamasına rağmen kuralları kendilerinin uygulamasını tavsiye ediyorum. Özellikle şu dönemde normal grip ile koronavirüs benzer etkiler gösteriyor. Bu da vatandaşlarımızın kafasını karıştırabilir. Ben nasılsa gribim diye düşünüp test yaptırmaktan kaçınmamak gerekiyor. Eğer ki grip enfeksiyonuysa ilaçları düzenli kullanmanın yanında dinlenmek ve bol sıvı tüketmek, hastalığın çok daha çabuk atlatılmasını sağlayacaktır."

(Ali Furkan Çetiner - İHA)