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Benzeri bir olay görülmedi! Uğur Dündar'ın yayın yasağı bal mumu heykeliyle protesto edildi - Son Dakika

Benzeri bir olay görülmedi! Uğur Dündar'ın yayın yasağı bal mumu heykeliyle protesto edildi

12.02.2022 01:04

Usta gazeteci Uğur Dündar'ın sunduğu Demokrasi Arenası programı RTÜK'ün uyguladığı 5 haftalık yayın yasağı sebebiyle bu hafta ekranlara gelmedi. Ancak televizyon ekranlarında daha önce benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. "Demokrasi Marenası" programında durumu protesto eden Müjdat Gezen, Uğur Dündar'ın bal mumu heykeliyle yayına başladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), Tele1 kanalında Uğur Dündar'ın sunumuyla yayınlanan Demokrasi Arenası programına 5 haftalık durdurma cezası vermesinin ardından bu süreçte ekrana gelecek olan Müjdat Gezen'in sunduğu "Demokrasi Marenası" programının ilk konuğu Uğur Dündar'ın bal mumu heykeli oldu.

"HİÇ AYAK AYAK ÜSTÜNE ATMADIN"

Ortaya ilginç görüntülerin çıktığı programda Müjdat Gezen, Uğur Dündar'ın bal mumu heykeliyle sohbet etti. Gezen, "Bugünkü konuğum, Uğur Dündar. Bu gece ona sayın ya da beyefendi diye hitap etmeyeceğim, Çünkü yarım asrı aşkın dostluğumuz var. İlk defa ayak ayak üstüne attığını gördüm, Sen, seyircinin karşısında bugüne kadar hiç ayak ayak üstüne atmadın. Ayağını indirmek için dört kişi çalıştı. Başaramadı. Yılmaz Büyükerşen'e danışacaktım, nasıl yapabiliriz diye. İmkanı yok, onun anatomik, böyle dedi. Uğurcuğum diyorum ki bugün geyiklerden bahsedelim. Mesela ben Ren geyiklerini merak etmişimdir. Bizim geyiklere benzemez." ifadelerini kullandı.

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Müjdat Gezen, Uğur Dündar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Benzeri bir olay görülmedi! Uğur Dündar'ın yayın yasağı bal mumu heykeliyle protesto edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Benzeri bir olay görülmedi! Uğur Dündar'ın yayın yasağı bal mumu heykeliyle protesto edildi - Son Dakika
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