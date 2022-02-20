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Benzia, ilk kez Fenerbahçe'ye karşı - Son Dakika

Benzia, ilk kez Fenerbahçe'ye karşı

20.02.2022 19:29
Benzia, ilk kez Fenerbahçe'ye karşı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Yassine Benzia, Hatayspor formasıyla sarı-lacivertlilerin karşısında ilk kez mücadele etti.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Yassine Benzia, Hatayspor formasıyla sarı-lacivertlilerin karşısında ilk kez mücadele etti.

Spor Toto Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Hatayspor mücadelesinde Hatay'da forma giyen Yassine Benzia, eski takımına karşı ilk kez forma giydi. 2018-2019 sezonunda Fransa ekibi Lille'den Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelen Benzia, sarı-lacivertli formayla 13 müsabakada görev yapmıştı. 2020-2021 sezonunun devre arasında Fransız ekibi Dijon'dan Hatayspor'a kiralanan 27 yaşındaki futbolcu ilk kez eski takımına karşı forma giydi.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Benzia, ilk kez Fenerbahçe'ye karşı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Benzia, ilk kez Fenerbahçe'ye karşı - Son Dakika
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