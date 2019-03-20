Son Dakika Haberleri: Benzia Tek Başına Çalışıyor

Benzia Tek Başına Çalışıyor

1 saat önce

Fenerbahçe'de TFF'ye bildirilen linsans listesinde yer almayan Beniza, takımdan ayrı olarak Samandıra'da çalışmalarını sürdürüyor.

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Fenerbahçe'de TFF'ye bildirilen linsans listesinde yer almayan Beniza, takımdan ayrı olarak Samandıra'da çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'de devre arası transfer döneminin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilen oyuncu listede yer almayan Yassine Benzia, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde tek başına çalışmalarını sürdürdü. Kulüp tarafından kendisine tahsis edilen antrenör eşliğinde takımdan ayrı çalışan Benzia, koşu ve şut çalışması yaptı. Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından devre arasında federasyona bildirilen listeye dahil edilmediği için Süper Lig'de forma şansı kalmayan Cezayirli oyuncu, şubat ayından bu yana çalışmalarını takımdan ayrı sürdürüyor.

(Güven Mert Ercan - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:21 Kaynak: İHA

Samandıra, Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Yassine Benzia, Güncel
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