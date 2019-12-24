Benzin 7 lirayı aştı - Son Dakika

Benzinin litre satış fiyatı 16 kuruşluk artışın ardından 7 liranın üzerinde seyrediyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), geceyarısı itibariyle benzinin litre fiyatında 16 kuruş artış yapılacağını duyurmuştu. Zammın ardından benzinin litresi bazı bölgelerde 7 liranın üzerinde satılıyor. İstanbul'da benzinin litre satış fiyatı ortalama 7 liradan, Ankara'da 7 lira 10 kuruştan, İzmir'de 7 lira 12 kuruştan satılıyor.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

(İHA)