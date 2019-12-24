Benzin 7 lirayı aştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Benzin 7 lirayı aştı - Son Dakika

Benzin 7 lirayı aştı

6 saat önce

Benzinin litre satış fiyatı 16 kuruşluk artışın ardından 7 liranın üzerinde seyrediyor.

Benzin 7 lirayı aştı, System.String[]

Benzinin litre satış fiyatı 16 kuruşluk artışın ardından 7 liranın üzerinde seyrediyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), geceyarısı itibariyle benzinin litre fiyatında 16 kuruş artış yapılacağını duyurmuştu. Zammın ardından benzinin litresi bazı bölgelerde 7 liranın üzerinde satılıyor. İstanbul'da benzinin litre satış fiyatı ortalama 7 liradan, Ankara'da 7 lira 10 kuruştan, İzmir'de 7 lira 12 kuruştan satılıyor.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Akaryakıta çifte zam! Benzin 7 liranın üstüne çıktı
Akaryakıta çifte zam! Benzin 7 liranın üstüne çıktı Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti Meteoroloji tarih verip duyurdu! İstanbul'a kar geliyor

Son Dakika Haberleri
16:41 İzmir'de su kesintileri nedeniyle tankerlerle su dağıtımı sürüyor, vatandaş tepkili - Son Dakika
16:40 Adıyaman'da 5 kişi karbonmonoksitten zehirlendi - Son Dakika
16:40 Kurduğu serada topraksız tarımla marul yetiştiriyor - Son Dakika
16:40 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan "Kanal İstanbul" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
16:40 Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yem bitkisi tohumu dağıtımı - Son Dakika
16:33 Meteoroloji tarih verip duyurdu! İstanbul'a kar geliyor - Son Dakika
16:27 Otostop çekip bindiği kamyonet kaza yapınca canından oluyordu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 16:46:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Benzin 7 lirayı aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]